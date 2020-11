'Macron ve onun tetikçi itleri bunun bedelini ödeyecekler'

Fransa, Türk ve İslam düşmanlığını iyice zirveye çıkarmaya başlarken, Macron da bunun tetikçisi ve liderliğini üstlenmiş durumda. Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürler yıllarca gündemdeyken, bugünlerde tekrar bunun iğrenç ve farklı versiyonlarınaı devam ediyorlar. Karikatür adı altında İslam’a ve Müslümanlara olan kinlerini kusuyorlar ve adına da basın özgürlüğü diyorlar. Bugünlerde de Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile ilgili çirkin bir karikatüre imza attılar. Amaç yine aynı, kendi kinlerini sözüm ona alaycı ve dalgacı bir üslupla kusmak. Kininizde boğulun da görün dünyanın kaç bucak olduğunu.



Fransa sözüm ona libete, egalite, fraternite (özgürlük, eşitlik, kardeşlik) mottosu ile yola çıkmış ve devrimler atlatan demokrat bir ülke. Ancak gerçekler hiç de öyle değil, zulüm, kin ve kan ile yoğrulmuş tarihleri, ülkeleri ve insanları sömürme üzerine kurulmuş. Afrika ülkelerinden, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra bile sömürge vergisi adı altında para (haraç) alan Fransa değil mi? 1524 yılından itibaren Afrika’da sömürgecilik faaliyetlerini yürüten Fransa, hem yeraltı-yerüstü kaynaklarını sömürdü hem de çirkin bir şekilde dünyanın köle ticaretinin büyük kısmını elinde bulundurdu. Osmanlı İmparatorluğu altında bütün ülkeler, halklar ve dinler adil ve özgürce yaşarken, Fransa tarihi Afrikalı siyahi insanları katletmek ve onları köle olarak satmakla meşguldü. Tabi ki doğal madenleri ve ticaretini de sonuna kadar sömürerek... Şimdilerde modern ve medeni görünen vampirler İslam tarihinde ve Türk tarihinde asla böyle şeyler yaşanmadığını biliyorlar ama algı operasyonu ile yanlış anlatıyorlar.



Bugünlerde Akdeniz’de Yunanlıların ve onların hamisi Fransa’nın her istediği olmadı diye münasip bir yerlerini parçalıyorlar ama Allah’ın izni ile onların istedikleri hiçbir zaman olmayacak. Gökten asla kemik yağmayacak. Hidrokarbon, petrol ve doğalgazı sömüremeyince çirkin yüzlerini gösterip hadsiz bir şekilde saldırmaya başladılar. Savaş dahil her türlü seçeneği masaya koyan Fransa, Yunanistan, Amerika ve gizli destekçileri Rusya her an daha da çirkinleşebilir. Rusya oyunu daha akıllı oynaması gerekirken, sıcak denizlere Suriye üzerinden ulaşınca bizi her an gözden çıkarmaya hazır gibi davranıyor. Amerika ise eski Türkiye özlemini her an dile getiriyor ve “ahh ahh nerede her lafımızı dinleyen o eski Türkiye” diyor. Zaten, askeri üslerinin büyük çoğunluğunu Yunanistan’a taşıyan Amerika orada büyük hazırlıklar yapıyor. Ama şurası bir gerçek ki, siz ne hazırlık yaparsanız yapın, Türkiye büyük, güçlü ve imanlı bir ülkedir ve her türlü zorluğun altından kalkacaktır inşallah.



İşin garibi ise aklı kıt Arap liderlerin Fransa, Amerika ve batılı ülkelerden yana duruş sergilemesi. Arap halkı her ne kadar yöneticilerinin sergilediği başarısız siyasete katılmasa da BAE ve SUUD hükümetleri çok bariz şekilde Türkiye’ye olan kinlerini kusuyorlar. Sizin aklınız yok mu, hadi aklınız yok kardeşim. İmanınız da mı yok? Hz. Muhammed ile alay eden, resmi binalarda bunu gösterime açan ülkeye destek oluyorsunuz. Arap yöneticiler, artık Allah’tan başka ilah yoktur demek yerine paradan başka ilah yoktur diyorlar. Sizin aklınız, imanınız, vizyonunuz işte bu kadar. Ancak, 1900’lü yıllarda Avrupa ve Amerikalıların giydiği ve bıraktığı palyaço kıyafetlerini giyer, smokin şapkasını da takar gezersiniz. Oysa ağzınızla kuş tutsanız, Avrupa ve Amerika sizi sevmeyecek ve onların gözünde hep terörist, hep zengin cahil Araplar olarak kalacaksınız. Oysa Türkiye’de her zaman sevildiniz, her zaman destek görmüştünüz. Sizin elinizdeki tek kıymet aslında Mekke ve Medine bölgesi ve kutsal topraklardır. Allah’ın izniyle buralar Müslümanların ortak yönetimine geçer de sizin burnunuz sürter. Sonra da Fransız Louvre müzesinin, sadece Dubai isim hakkı için 525 milyon dolar para öder ve ahmak yerine konulursunuz. Amerika gelir, “terörist olmadığınıza dair, bize para ödeyin, sizi terör listesinden çıkaralım” der ve siz de rutin haracınızı ödersiniz. Altınızdaki Ferrari’yi altın kaplatmanız sizi adam yapmaz, aksine “bütün dünya tarafından geri zekâlı ve sağılacak inek” yerine konulursunuz. Unutmamak gerekir ki, her ineğin süt verme mevsimi geçer ve işe yaramaz olunca kesim mevsimi gelir. Fransa’ya geri gelecek olursak, biz onlar gibi alçak değiliz. Hiçbir zaman Hz. İsa ile ilgili karikatür yapmayız, Hristiyanlık dini ile ilgili hiçbir zaman alay etmedik ve etmeyeceğiz. Biz olgun ve basiretli insanlar, Müslümanlarız. Onlar gibi olmadık ve olmayacağız. Macron ve onun tetikçi sözde karikatürist itleri bu yaptıklarının bedelini de inşallah dünyada ve ilahi nizamda öderler.