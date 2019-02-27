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Macron ve Merkel’den İngiltere’ye net Brexit mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, açık bir amaç olmadan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının uzatılmayacağını ve İngiltere’nin karar vermesi gerektiğini söyledi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 20:53
Macron ve Merkel’den İngiltere’ye net Brexit mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, açık bir amaç olmadan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının uzatılmayacağını ve İngiltere’nin karar vermesi gerektiğini söyledi. Almanya Şansölyesi Merkel ise "İngiltere’nin daha fazla zamana ihtiyacı varsa hayır demeyiz" dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen liderler, bir ay önce imzalanan Aachen Anlaşması’nı hayata geçirmek için çalışmalarda bulunacaklarını açıkladı. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci olan Brexit’e değinen Macron, “Açık bir perspektif ve amaç olmadan anlaşmayı uzatmayı kabul edemeyiz. AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier’in söylediği gibi daha fazla zamana değil, kararlara ihtiyacımız var. İngilizlerin artık seçim yapması gerekiyor” dedi. Merkel ise, “İngiltere’nin daha fazla zamana ihtiyacı varsa hayır demeyiz. Fakat düzenli bir çıkış istiyoruz. Bu karardan üzüntü duyuyoruz ama gerçek bu” değerlendirmesinde bulundu.



Merkel, 23 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından AB’de yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Merkel, “Avrupa, Almanya ve Fransa ortak fikirlerde buluştuğu zaman hareket etme kapasitesine sahip oluyor” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 20:53
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