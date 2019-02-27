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Macron ve Merkel'den Brexit açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:- "Açık bir perspektif ve amaç olmadan anlaşmayı uzatmayı kabul edemeyiz, (AB Brexit Başmüzakerecisi) Michel Barnier'in söylediği gibi daha fazla zamana değil, kararlara ihtiyacımız var. İngilizlerin artık seçim yapması gerekiyor"- Almanya Başbakanı Angela Merkel:- "İngiltere'nin daha fazla zamana ihtiyacı varsa hayır demeyiz ancak düzenli bir çıkış istiyoruz"

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:33
Macron ve Merkel'den Brexit açıklaması

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, açık bir perspektif ve amaç olmadan Brexit anlaşmasını uzatamayacaklarını ve İngiltere'den bir karar beklediklerini söyledi.

Macron ve Merkel, Elysee Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel ile bir ay önce imzalanan Aachen Anlaşması'nı hayata geçirmek için çalışmalarda bulunacaklarını belirten Macron, basın toplantısından sonra Merkel ile yapacağı görüşmede, 21-22 Mart’ta düzenlenecek Avrupa Birliği Zirvesi, Avro Bölgesi bütçesi, uluslararası gündem, ikili ilişkiler ve Brexit konularının ele alınacağını söyledi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına (Brexit) değinen Macron, "Brexit anlaşması yeniden müzakere edilemez. İngilizlerin daha fazla zamana ihtiyacı olursa ve İngilizler haklı gerekçelerle isterse uzatma talebini inceleyebiliriz. Açık bir perspektif ve amaç olmadan anlaşmayı uzatmayı kabul edemeyiz, (AB Brexit Başmüzakerecisi) Michel Barnier’in söylediği gibi daha fazla zamana değil, kararlara ihtiyacımız var. İngilizlerin artık seçim yapması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Macron, Avrupa’nın ilerlemesi için Fransa-Almanya ilişkisinin önemli ve gerekli olduğunu dile getirdi.

Avrupa Konseyi'nin Fransa'ya, sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanımının yasaklanması çağrısına değinen Macron, bu konuda Avrupa Konseyi'ne İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve Adelet Bakanı Nicole Belloubet'nin yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Macron, "Biber gazı kullanımını engellemenin en iyi yolu, cumartesi günleri vitrinleri kıran, polislere ve kurumlara saldıran kişilerin olmamasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Macron, polisleri gösterilerde savunmasız bırakamayacağını ifade etti.

- "Düzenli bir çıkış istiyoruz"

Konuk Başbakan Angela Merkel de mayısta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra AB'de yeni bir sayfa açılacağını belirtti.

"Avrupa, Almanya ve Fransa ortak fikirlerde buluştuğu zaman hareket etme kapasitesine sahip oluyor." ifadesini kullanan Merkel, Aachen anlaşmasıyla birçok alanda Fransa ile çalışma yapacaklarını söyledi.

Merkel, Macron ile bugün marttaki AB Zirvesi’ni hazırlayacaklarını kaydetti.

İngiltere Başbakanı Theresa May ile birkaç gün önce Brexit konusunu görüştüğünü belirten Merkel, "İngiltere'nin daha fazla zamana ihtiyacı varsa hayır demeyiz ancak düzenli bir çıkış istiyoruz." dedi.

Merkel, Fransa ile çalışmalarını artıracaklarını ve güçlendireceklerini dile getirerek, iki ülkenin ortak pek çok projede yer alacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:33
  1. Almanya
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  3. Fransa
  4. Macron
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