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Macron ve Bolsonaro arasında Amazonlar'daki yangın gerginliği

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yangını G7 Zirvesi'nde ele alma önerisinin, "sömürgeci zihniyetin tezahürü" olduğunu iddia etti

23 Ağustos 2019 Cuma 13:44
Macron ve Bolsonaro arasında Amazonlar'daki yangın gerginliği

ANKARA (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Amazon ormanlarındaki yangının, Fransa'nın Biarritz kentinde yapılacak G7 Zirvesi'nde ele alınması önerisi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu kızdırdı.

Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Evimiz yanıyor. Oksijenimizin yüzde 20’sini üreten Amazon yağmur ormanları yanıyor. Bu uluslararası bir kriz." ifadelerini kullanarak, konunun yarın başlayacak G7 Zirvesinde ele alınabileceğini belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro da Twitter paylaşımında, Macron'un önerisinin "siyasi rantla" ilgili olduğunu iddia ederek, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın bölge ülkelerinin katılımı olmadan 'Amazon yangını G7 Zirvesi'nde tartışılsın' önerisi, 21. yüzyıla uygun olmayan sömürgeci zihniyeti anımsatıyor." yorumunu yaptı.

Bolsonaro dün de ülkesinin Amazonlar'daki yangınla başa çıkabilecek kaynağının olmadığını açıklamıştı.

Geçen hafta da Norveç ve Almanya'nın, Brezilya'daki orman projelerine sağladığı fonları kesme kararını eleştiren Bolsonaro, yine Twitter'dan "Kuzey Kutbu'nda balinaları öldüren Norveç değil mi? Orada petrol araştırması da yapmıyor mu? Parayı alıp Angela Merkel'in Almanya'yı yeniden ağaçlandırmasına yardım edin." paylaşımında bulunmuştu.

- Amazon'daki orman kaybı artıyor

Amazon ormanlarındaki azalma ve canlı türlerinin yok olması üzerine çalışmalar yapan Imazon'un mayısta yayımladığı çalışmada, Ağustos 2018'den Nisan 2019'a kadar bölgede yaklaşık 2 bin kilometrekare ormanın yok olduğu bildirilmişti.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) tarafından yapılan açıklamada da Amazonlar'da haziranda 920 kilometrekare, temmuzda da bin kilometrekareden fazla ormanlık alanın tahrip edildiği belirtilmişti.

Bolsonaro ise INPE üyelerinin, yönetimini kötü göstermek için orman tahribatı hakkında "yanıltıcı rakamlar yayınlamış olabileceğini" öne sürerek, "şüpheli" bulduğu rakamları sağlayan yetkilileri derhal görevden alacağını söylemişti.

Jair Bolsonaro'nun devlet başkanlığından önce Amazonlar'ı korumak, uzun yıllar Brezilya'nın çevre politikalarının en önemli unsuruydu.

Bolsonaro ise devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülkenin ekonomik gelişimine engel olduğunu belirtmiş ve bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

Bilim adamları, dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'ın korunmasının, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynadığına işaret ediyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:44
  1. Amazon
  2. Fransa
  3. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  4. Yangın

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