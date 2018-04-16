Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Macron: Türkler ile Rusları ayırmayı başardık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık." dedi. Macron, ayrıca Türkiye, Rusya ve İran zirvesine katılmayı hedeflediğini söyledi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 00:49
Macron: Türkler ile Rusları ayırmayı başardık

Macron, BFMTV ve Mediapart tarafından canlı olarak yayınlanan özel programda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ESED REJİMİNİN KİMYASAL KAPASİTESİ YOK EDİLDİ

Emmanuel Macron, "(Suriye'de) Askeri planda operasyonu başarıyla tamamladık ve kimyasal silah üretimi yapılan ve geliştirilen 3 merkez hedef alındı. Bir merkez ABD ve İngiliz güçleri, biri ABD ve biri de Fransız güçlerince vuruldu. (Esed rejiminin) Kimyasal kapasitesi yok edildi." diye konuştu.

Rusya'dan 'Türkiye' mesajı: Boyun eğmediler

Türkiye Fransız askerleri deşifre etti, Fransa çıldırdı!

AMERİKALILARI BİZ İKNA ETTİK

Operasyon öncesi ABD tarafıyla yoğun bir görüşme trafiği yaşandığını kaydeden Macron, "10 gün önce ABD Başkanı Trump askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik. İkincisi de harekatın sadece kimyasal silah üretim merkezleriyle sınırlı kalmasını sağladık." şeklinde konuştu.

Macron ve Trump telefonda görüştü: Hiç bir güç Suriye'deki hedeflerimize...

ERDOĞAN, PUTİN VE RUHANİ İLE BİR ARAYA GELMEYİ PLANLIYORDUM

Cumhurbaşkanı Macron, Suriye krizini çözmek için Fransa'nın tüm ülkelerle konuştuğunu ve yeniden inisiyatif alacağını belirterek, "Eğer Doğu Guta'daki kimyasal saldırı ve çatışmalardaki yoğunluk artmasaydı, ben Türkiye'ye giderek Erdoğan, Putin ve Ruhani ile bir araya gelmeyi planlıyordum. Bu buluşmayı gerçekleştirmek için yeniden girişimde bulunacağım." dedi.

Macron'un yalanı ortaya çıktı! "Fransa bize asker gönderecek"

MACRON: TÜRKLER VE RUSLARI AYIRMAYI BAŞARDIK

Rusya'nın, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasında Esed rejiminin "suç ortağı" olduğunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e söylediğini belirten Macron, "Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Emmanuel Macron, Fransa'nın Esed rejimine savaş açmadığını kaydederek, Fransa'nın düşmanının 2015'te Paris saldırılarını düzenleyen terör örgütü DEAŞ olduğunu söyledi.

Bakan "Şarap zararlı" dedi, Macron da dahil alkolik Fransızlar çıldırdı

Korkan Avrupalı muhalefet liderinden gizli açıklama: O bir diktatör

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 00:49
  1. abd
  2. suriye
  3. macron
  4. DÜNYA Haberleri
  5. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

YORUM YAZ

  • nn10 sa önce
    FİTNEFİTNELİKYOLBULMUSAJANLAR GİZLEYEMEZ OLDUEVET BİZİ TÜRK KÜRT ALEVİ SÜNNİ DİYE BUNCA ZAMAN DARBE USTUNEDARBE İNDİRDİLERBU KÜRT KÜRTÇE ÜZERİNDEALGI YAPTILAR ŞİMDİ BUNLARİ DOMUZ KAFASIYLA YUTMUŞ GİBİ KUS BEYİNLİ UNUTMUŞ GİBİ GECERLIAKÇE BULMUS GİBİ SALDIRIYORDEVLETİN İSMİ NEYDİ İSE BÜTÜN KATMANLARBUNA TABİ DAHİL ÇERÇEVEDEN ANILIR SÖYLENİR ANLATILIRHAİNLER DİSARİ
  • cemaleddincemaleddin11 sa önce
    Bunlara; May+Macron+ Trump bir gövde gösterisi veya kükremeleri gerekiyordu bu kükremeyi Mazlum insanlarin üzerinde yapabileceklerdi. Beceremediler, Bunlarin cöküshü mustahaktir. Elleri kanli yüzleri siyah Petrol ile yaglanmish nefesleri gaz kokuyor.
  • OsmanlıOsmanlı12 sa önce
    S.A. şefim birlik ve beraberlik ten bahsetmengüzel. Amma ve lakin,"türk devleti " de nedir . Sanırım kürtsün. Biz insanlar ,yaradan karşısında Milliyetlerimizle değil takvaca üstün olanımız ,üstünüzdür. Türk ,Kürt ,Çerkez ayrımı yapar gibi ...! Bir de üstüne ,Türk Devletiyazman gerekeni küçük harflerle yazarak ( sen hangi devletin uşağıysan artık ) ayrımcılık yapmıyor musun ? Birlikten bahsedip böyle bir densizlik sergilemen ," Bu ne perhiz ,bu ne turşu ! "dedirtiyor insana .
  • MardinliMardinli12 sa önce
    Elkufru milletun vahide.Küfür tek millettir.Abd fransa ingiltere rusyası da hepsi aynıdırlar türkiye devleti hiç bunların tesiri altında olmaması gerekir.Tabiki ticaret veya komsuluk meselesi olacak ama onların oyuncağı olmaması lazım.Bakınız dünya için nasıl bir birine yardımcı oluyor.Biz müslüman olarak.Allah için bir olamıyoruz musibet burdadır yoksa biz bir olsaydık.Kafirlerin burda yani islam aleminde işleri olmazdı ama maalesef bu konuda ümmet olarak biz sucliyiz birlik bareberligimiz olmadığı için Allah cc bu ümmeti bunların şerrinden muhafaza etsin amin
  • MustafaMustafa13 sa önce
    Bizimki iki sürü arasındaki koyun gibi.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor Salonu için çalışmalar başladı!
  1. Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor..
  2. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
  3. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
  4. Dortmund'da sakatlık şoku!
  5. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
  6. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
  7. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
  8. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
  9. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
  10. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
  11. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
  12. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
  13. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
  14. Bursaspor hazırlıklara başladı
  15. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
  16. Timsah çalışmalara hemen başladı
  17. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
  18. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
  19. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
  20. Korkutan deprem! Antalya sallandı
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?