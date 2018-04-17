Macron: Suriye'ye Putin yüzünden saldırdım!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, verdiği röportajda cumhurbaşkanlığı görevindeki ilk yılını değerlendirdi. Macron, 'Putin'in bizim Suriye'de olduğumuzu anlamasını için Suriye'ye saldırdım' dedi.

"PUTİN BENİ ANLASIN DİYE SURİYE'YE SALDIRMA KARARI ALDIM"

RMC radyosundan Jean Jacques Bourdin'e göre sohbet sırasında Macron, "Ben Putin'le eşitim. Ayrıca Putin beni anlıyor. Putin'in bizim Suriye'de olduğumuzu anlamasını sağlamak için Suriye'ye saldırma kararı aldım" dedi.

"PUTİN'İN ANLADIĞI DİLDEN KONUŞUYORUM"

Putin'in bu dilden anladığını kaydeden Macron, aldığı kararın Suriye'de barışı tesis etmek için olduğunun anlaşılacağını savundu.

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