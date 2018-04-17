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Macron: Suriye'ye Putin yüzünden saldırdım!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le eşit gördüğünü söylediği ifade edildi.

17 Nisan 2018 Salı 23:07
Macron: Suriye'ye Putin yüzünden saldırdım!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, verdiği röportajda cumhurbaşkanlığı görevindeki ilk yılını değerlendirdi. Macron, 'Putin'in bizim Suriye'de olduğumuzu anlamasını için Suriye'ye saldırdım' dedi.

"PUTİN BENİ ANLASIN DİYE SURİYE'YE SALDIRMA KARARI ALDIM"

RMC radyosundan Jean Jacques Bourdin'e göre sohbet sırasında Macron, "Ben Putin'le eşitim. Ayrıca Putin beni anlıyor. Putin'in bizim Suriye'de olduğumuzu anlamasını sağlamak için Suriye'ye saldırma kararı aldım" dedi.

"PUTİN'İN ANLADIĞI DİLDEN KONUŞUYORUM"

Putin'in bu dilden anladığını kaydeden Macron, aldığı kararın Suriye'de barışı tesis etmek için olduğunun anlaşılacağını savundu.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 23:07
  1. Putin
  2. Rusya
  3. suriye
  4. macron
  5. Fransa
  6. suriye saldırısı
  7. suriye operasyon

YORUM YAZ

  • cemaleddincemaleddin6 sa önce
    Putinin bu esedi ordan kacirip zorunlu ikamet yeri moskova yakinlarinda bir köyde tutmasi ve esed adamlari suriyeden kovulup olanin nefes almasini saglamak ve sonra Karamanlis gibi serbest bir secim ile otorite suriylelier tarafindan cogunluk görüshü ile süre tamalanmasi lazim. Esed de (yandashlari ile beraber) 10-15 yil Suriyeye girme yasgi olmali.
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp7 sa önce
    Rusya Fransa ABDAB ayni bezin parçaları . . . göreceğiz . . . inanmayan pişman olacak . . .
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi7 sa önce
    Bunun arkasinda Saudi var demekki parasi bizden demistir
  • Ömer GençÖmer Genç7 sa önce
    .......4 füzen vardı hepsini Attın birde nereden attın gittin aralara saklandin.Harbi salaksin.Komedi saldırıda yer aldı hava atıyor.
  • KasımKasım8 sa önce
    Çok salak bu oğlan yaa.
  • alperalper9 sa önce
    e bizde bu frenklere bu cografyada onlara en ufak yer bile olamiyacagini anlayacaklari dilden anlatalim
  • alperalper9 sa önce
    e bizde bu frenklere bu cografyada onlara en ufak bir yerin
  • gurbetcigurbetci15 sa önce
    bu da cok havalara girmeye basladisonun kötü olacak macronsiyasetten cabuk düseceksin
  • Caner Caner 15 sa önce
    Avrupalinin insan haklarin dan anladigi iste bu gucu yetmedigi icin suriyeye saldirarak burdayiz diyor.. Allah tum masum muslumanlari bu seytanin usaklarindan korusun
  • nn15 sa önce
    Hınzır hinnzıra ne yapar .
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