Emmanuel Macron şımardı! İslami reform paketi hazırlıyor

Versailles Sarayı'nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kendince laikliğin önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

"Laiklik, cumhuriyetin İslam'la sorunu olmamasını sağlıyor." diyen Macron Fransa'daki İslam kurumlarını yeniden yapılandıracaklarını söyledi.

"CUMHURİYETİN RUHUNA UYGUN BİR ÇERÇEVE SUNACAĞIZ"

Macron "Fransa İslamı" adı ile getirilecek yeni düzenlemelerin, ülkenin her yerinde kanunlara uygun bir şekilde uygulanacağını söykerken, "Sonbaharda, İslam'a cumhuriyetin ruhuna uygun bir çerçeve sunacağız." dedi.