Macron savaş çıkaracak bir gaf yapmıştı... Basın Macron'u bakın neye benzetti!

Avustralya ziyaretinde konuşmalarını İngilizce yapmaya gayret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başbakan Malcolm Turnbull'un eşi Lucy'den 'leziz' diye söz etmesinin yol açtığı kıkırdamalar durulmuyor.

Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...

Fransızca'daki 'delicieux' kelimesini İngilizce'de kullanınca başbakan eşine 'leziz' demiş durumuna düşen, ama aslında 'çok hoş', 'çok tatlı' demek isteyen Macron, ertesi gün kendisini 'Pepé Le Pew' olarak resmedilmiş buldu.

Avustralya'nın tabloid gazetelerinden Daily Telegraph, Turnbull'la el sıkışan Macron'un 'Pepé Le Pew' olarak fotomontajlandığı bir manşetle çıktı.

'Pepé Le Pew', Warner Bros.'un Looney Tunes ve Merrie Melodies çizgi filmlerinde boy gösteren karakterlerden biri... Anglosakson ülkelerinde Fransızları karikatürize eden 'Pepé Le Pew'un en önemli özelliği, Fransız bir aşk kokarcası olması, yani dişilere onları bayıltacak kadar çok sırnaşması.

Macron da buna Fransız tarzıyla yanıt vermek istedi. Cumhurbaşkanının tabloidin 'Fransız sırnaşık kokarca' manşeti karşısında gülmekten kendini alamayan fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.