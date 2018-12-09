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Macron'dan bir geri adım daha: Daha fazla indirim yapılacak

Fransa Hükümet Sözcüsü, ülkesindeki Sarı Yelekliler protestolarına son vermek amacıyla, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki hafta özür dileyeceğini ve daha fazla indirim yapacaklarını açıkladı.

09 Aralık 2018 Pazar 13:16
Macron'dan bir geri adım daha: Daha fazla indirim yapılacak

Fransa hükümet sözcüsü, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni haftada büyük bir duyuru yapacağını açıkladı.

Özür dileyecek

'Sarı Yelekliler'in protestolarıyla köşeye sıkışan Fransa lideri 'Üzgünüm' diyecek ve daha fazla vergi indirimini duyuracak. Macron'un söz konusu açıklamayı televizyondan yapması bekleniyor.

Daha önce de geri adım atmıştı

Sarı Yeleklilerin ülke çapına yayılan gösterileri üzerine Paris yönetimi akaryakıt, gaz ve elektrik zamlarını askıya almıştı. Ancak protestocular dün yeniden sokaklara çıktı ve başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte şiddetli çatışmalar yaşandı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 13:16
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