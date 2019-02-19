Macron saldırıya uğrayan Yahudi mezarlığını ziyaret etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alsas bölgesindeki saldırıya uğrayan Yahudi mezarlığını ziyaret etti.

Fransa’nın Alsas bölgesinde bulunan Quatzenheim şehrindeki Yahudi mezarlığının dün saldırıya uğramasının ardından siyasetçilerin ve halkın tepkisi devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nazilerin sembolü olan gamalı haç işaretleriyle tahrip edilen mezarlığı ziyaret etti. Macron, "Harekete geçeceğiz, yasalar ve cezalar vereceğiz. Bunu yapanlar cumhuriyete layık değil. Bu olaylar her yerde olabiliyor. Ama artık hiçbir yerde olmamalı" ifadelerini kullandı. Macron, "Bunu yapanlar utanmalılar ve korkacaklar. Ben hep buradayım" sözleriyle Yahudi karşıtlığına tepkisini gösterdi. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Macron’un mezarlıklardan birinin üzerine taş bırakmasına ilişkin "Ülkemizde Yahudi düşmanlığının büyük ölçüde arttığı bir zamanda, bu Cumhurbaşkanı Macron’dan sembolik bir jesttir" denildi.

Ziyaretin ardından antisemitizm olaylarını kınamak ve birlik mesajı vermek için Paris’e dönen Macron, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile birlikte Holokost Anıtı’nı ziyaret edecek.

Başkent Paris’te antisemitizmle mücadele için büyük bir yürüyüş gerçekleşmesi bekleniyor.

Fransa’da 2018 yılında Yahudi karşıtlığı yüzde 74 artarak siyasetçileri alarma geçirdi.