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Macron, Ruhani ile görüştü! 1 saat boyunca...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın içeriğinin korunması, Yemen ve Suriye konularında gelecek haftalarda birlikte çalışmayı sürdürecekleri bildirildi.

29 Nisan 2018 Pazar 23:40
Macron, Ruhani ile görüştü! 1 saat boyunca...

Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, iki liderin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Bir saatten fazla sürdüğü aktarılan görüşmede Macron'un, 2015'te varılan nükleer anlaşmanın içeriğinin ve kazanımlarının korunması, ayrıca bununla ilgili üç ayrı alanda da iki tarafın müzakereleri ilerletmeleri konusunda görüş bildirdiği vurgulandı.

Açıklamada bu konuların, 2025 sonrası nükleer faaliyetlerin kontrolü, İran'ın balistik programı ve başlıca bölgesel krizler olduğu belirtilerek, nükleer anlaşmanın muhafaza edilmesi ve Yemen ve Suriye gibi krizlerin değerlendirilmesi için iki liderin gelecek haftalarda görüşmeyi sürdürecekleri kaydedildi.

Bu konular hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Daimi Üyeleri ve Avrupalı ve bölgesel ortaklarla iletişim içinde, bakanların ve danışmanların karşılıklı müzakereleri genişçe sürdürmelerinde mutabık kalındığına işaret edilen açıklamada ayrıca, Fransa'nın 2015 anlaşmasına sadık kalacağı ve diğer üç konuda ilerleme kaydedilmesi için mücadele edeceği belirtildi.

Açıklamanın son bölümünde ise Fransa'nın bölgede gerilimi artıracak her türlü girişimden kaçınılması gerektiği görüşünde olduğu hatırlatıldı.

Macron bu görüşmeden önce, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme gerçekleştirmiş, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin birlik içinde hareket etmesinin İran ile nükleer anlaşma ve bölgesel sorunların çözümü konularında belirleyici olacağı vurgulanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 23:40
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  10. Yemen
  11. Elysee Sarayı
  12. Macron

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