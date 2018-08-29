0553 313 94 23

Macron resti çekti: Ulusalcılara geçit vermeyeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göçmen karşıtı ve kendisini hedef alan açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Victor Orban ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi eleştirerek, "Ulusalcılara ve nefret söyleminde bulunanlara geçit vermeyeceğim. Başlıca rakipleri olarak karşılarında beni görmek istiyorlarsa haklılar" dedi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:51
Macron resti çekti: Ulusalcılara geçit vermeyeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusalcı ve nefret söyleminde bulunanlara geçit vermeyeceğini belirtti, göçmen karşıtı ve kendisini hedef alan açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Victor Orban ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi eleştirdi.

Macron, resmi ziyarette bulunduğu Danimarka'da, İtalya'nın Milano kentinde dün bir araya gelen Orban ve Salvini'nin göçmen karşıtı ve kendisine yönelik açıklamalarıyla ilgili konuştu. Macron, "Ulusalcılara ve nefret söyleminde bulunanlara geçit vermeyeceğim. Başlıca rakipleri olarak karşılarında beni görmek istiyorlarsa haklılar." dedi.

Avrupa Birliği (AB) olarak gelecek günlerde ve aylarda göçmenler konusunda önemli kararlar alacaklarını kaydeden Macron, bunun iltica hakkı gibi Avrupa değerlerine bağlı kalarak yapılabilecek, sorumluluk duygusu ve ciddiyetle alınması gereken kararlar olduğunu söyledi. Macron, AB ülkeleri ve göçmenlerin geldikleri ülkelerin şartlarının da göz önüne alınacağı bir siyasi çizgi izlenmesi gerektiğini ancak Orban ve Salvini'nin bu konuda bir teklifinin olmadığını dile getirdi.

ORBAN VE SALVİNİ'YE LE PEN DE DESTEK VERDİ

Macaristan Başbakanı Orban, "Avrupa'da iki kesim var, göçmenleri destekleyen tarafın başında Macron bulunuyor. Diğer tarafta ise yasa dışı göçün karşısında duran biz varız." demişti. Salvini ise Macron'un önceden belirlenmiş bir planın uygulayıcısı olduğunu iddia ederek, Avrupa'nın tarihi bir dönemecin kıyısında olduğu uyarısında bulunmuştu.

Fransız aşırı sağı Ulusal Birlik (RN) Partisi lideri Marine Le Pen de Orban ve Salvini'nin açıklamalarına destek verdi. Sosyal medyadan mesaj yayımlayan Le Pen, Orban ve Salvini'nin bir araya gelmesinin dönüm noktası olduğuna değinerek, 2019'un mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin AB ile Macron arasında gerçekleşeceğini iddia etti.

AB Zirvesi, 20 Eylül'de Avusturya'nın Salzburg kentinde toplanacak. Zirvede, göç ve mülteciler konusu da dahil önemli kararların alınması bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:51
  1. Emmanuel Macron

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolcu minibüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
    1. Yolcu minibüsü kaza yaptı: Çok sayıda..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor!
    3. Karabük'te okul binasına yıldırım düştü!
    4. Galatasaray'da flaş ayrılık! KAP'a..
    5. İstanbul nöbetçi eczaneler
    6. Şenol Güneş transferi açıkladı!
    7. Nöbetçi Eczaneler Küçükçekmece - 29..
    8. Ankara nöbetçi eczaneler  2018 Ankara..
    9. Macron resti çekti: Ulusalcılara geçit..
    10. Netanyahu'dan tehdit
    11. YKS tercih sonuçları ne zaman..
    12. Bakanlık açıkladı: O teröristler..
    13. Bitlis'te yolcu minibüsü ile otomobil..
    14. Fransız belediye başkanı Kennedy..
    15. Aydın'da 565 gram doğan Şenay bebek..
    16. Başkan Erdoğan, Cevad Zarif'i kabul etti
    17. Şenol Güneş ayrılığı duyurdu!
    18. Hatay-Payas’ta 5 vatandaşımızı rehin..
    19. Çalık: Ekonomimiz dimdik ayakta
    20. Bakan Albayrak, ekonomik..
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor