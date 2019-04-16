Macron: “Notre Dame Katedrali 5 yılda yeniden inşa edilecek” Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün çıkan yangında büyük hasar gören Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşa edileceğini ve çalışmanın 5 yıl içerisinde tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün çıkan yangında büyük hasar gören Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşa edileceğini ve çalışmanın 5 yıl içerisinde tamamlanmasını beklediğini söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’in simgelerinden tarihi Notre Dame Katedrali’ndeki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Macron, canlı yayında yaptığı açıklamada katedralin eskisinden daha güzel bir şekilde yeniden inşa edileceğini ve çalışmanın 5 yıl içerisinde tamamlanmasını istediğini söyledi.

Notre Dame Katedrali için toplanan bağış miktarı yaklaşık 700 milyon Euro’ya ulaştı.

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