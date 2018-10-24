Macron, Kral Selman ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee tarafından yayımlanan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in telefonda görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, gazeteci Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturmayı ele aldıkları belirtilerek Macron'un, bu suç karşısında derin öfkesini dile getirdiği ve bu drama sebep olan koşulların ortaya çıkarılmasını Kral Selman'dan talep ettiği kaydedildi.

'Fransa tereddüt etmeyecek'

Macron'un, Kral Selman'a ülkesi için ifade, basın ve kamu hürriyetinin önemini dile getirdiği ifade edilen açıklamada, "Fransa, ortakları ile suçlular hakkında uluslararası yaptırımları yürürlüğe koymakta tereddüt etmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Görüşmenin Fransa ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkiler ve stratejik diyalog çerçevesinde yapıldığı hatırlatılırken, iki liderin başta Yemen ve Suriye olmak üzere bölgesel konuları da ele aldıkları bilgisi paylaşıldı.