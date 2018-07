Macron kendini 'Napolyon' zannediyor: 21. yüzyıl Fransa'nın...

Versay Sarayı'nda 900 milletvekili ve senatöre hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa'nın yeniden 21. yüzyılın devleti olma imkanına sahip olduğuna inanıyorum. İlerleme, kişilik onuru, Cumhuriyet'in adil gücü bizim pusulamız" dedi.

Şahsına yönelik bazı eleştirileri de kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bir cumhurbaşkanı her şeyi yapamayacağını ve başaramayacağını bilerek göreve gelir. Her şeyi yapamayacağımı ben de açıkça biliyorum. Her şeyi başaramayacağım. Benim görevim asla vazgeçmemek ve mücadeleye sonuna kadar devam etmek" dedi.