0553 313 94 23

Macron kendini 'Napolyon' zannediyor: 21. yüzyıl Fransa'nın...

Boyundan büyük laflar etmeye devam eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın yeniden 21. yüzyılın devleti olacaklarını iddia etti.

10 Temmuz 2018 Salı 21:20
Macron kendini 'Napolyon' zannediyor: 21. yüzyıl Fransa'nın...

Versay Sarayı'nda 900 milletvekili ve senatöre hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa'nın yeniden 21. yüzyılın devleti olma imkanına sahip olduğuna inanıyorum. İlerleme, kişilik onuru, Cumhuriyet'in adil gücü bizim pusulamız" dedi.

Şahsına yönelik bazı eleştirileri de kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bir cumhurbaşkanı her şeyi yapamayacağını ve başaramayacağını bilerek göreve gelir. Her şeyi yapamayacağımı ben de açıkça biliyorum. Her şeyi başaramayacağım. Benim görevim asla vazgeçmemek ve mücadeleye sonuna kadar devam etmek" dedi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 21:20
  1. Emmanuel Macron
  2. Fransa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anjin sorununa çözümler
    1. Anjin sorununa çözümler
    2. Hatay'ın Arsuz ilçesinde korkutan..
    3. Karabük’te trafik kazası: 1 kişi yaralı
    4. ABD, F-35'in katilini Rusya'da buldu
    5. Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    6. Fırında tavuk çevirme nasıl yapılır?
    7. Son antrenmana katılmayan Mbappe,..
    8. ABD'ye net cevap: Saldırmayacaksanız..
    9. Cezaevi firarisi tarafından kaçırılan..
    10. Kaçırılan işitme engelli kız bulundu
    11. Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kıbrıs..
    12. Halkalı-Sofya tren seferleri tekrar..
    13. NATO Zirvesi ilklere sahne olacak
    14. Uşak’ta ele geçirildi! Çuval çuval..
    15. Göztepe, Arjantinli oyuncuyu..
    16. Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ..
    17. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de büyük..
    18. Aydın'da ikiye ayrılan otomobilden sağ..
    19. Rus futbolcu Khubulov Erzurumspor'da!
    20. Başkan Erdoğan'dan KKTC'de kritik..
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Yeni bakanın alkışlanan konuşması!
    Yeni bakanın alkışlanan konuşması!