Macron kan kaybediyor! 'Sadık Bakan' da istifa edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halk desteğindeki serbest düşüşle baş edemezken, bakanları tarafından bir bir terk ediliyor.

Fransa'da kabinenin en popüler ismi olan Çevre Bakanı Nicolas Hulot'un geçen ay aniden istifa etmesinin ardından İçişleri Bakanı Gerard Collomb da gelecek yıl görevi bırakacağını açıkladı.

Siyasetin ağır toplarından olan, Macron'a en sadık bakanlardan biri addedilen Collomb'un bırakma gerekçesi, Macron tarafından göreve çağrılmadan önce 16 yıl yürüttüğü Lyon Belediye Başkanlığı için yeniden aday olma niyeti.

Mayıs 2019'daki Avrupa Parlamentosu'nun ardından istifa edip yerel seçimler için kampanyaya başlayacağını söyleyen 71 yaşındaki İçişleri Bakanı, ''Yerel seçimlere daha epey zaman var. Seçime dek bana ölümcül hasta teşhisi konulmazsa Lyon için yarışacağım'' dedi.

DİĞER BAKANLARA DA BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTI

''Son dakikaya dek içişleri bakanı olarak kalmayacağım, belli bir zamandan sonra kampanya için tamamen serbest olmakta fayda var'' diye devam eden Collomb, diğer bakanlara da çağrı yaptı:

''Bence 2020 yerel seçimlerinde aday olmak isteyen bakanlar, Avrupa kapışmasının ardından hükümeti bırakabilmeliler.''

KORUMA SKANDALI PAHALIYA PATLADI

Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı Macron, özellikle emek dünyasına neo liberal reformlar getirmesi ve bunları protesto edenleri en gözde koruması Alexandre Benalla'nın polis kaskı takmış halde dövmesinin görüntülerinin yayımlanmasıyla büyük destek kaybetti.

'DERDİMDEN ANLAMAZI NEYLEYİM?'

Fransızların aşırı sağcı aday Marine Le Pen'e set çekme çabası sonucu Mayıs 2017'de seçilen 40 yaşındaki banker kökenli Macron, halkın derdinden anlamayan çıkışlarıyla da öfke çekiyor.

MACRON'A OLUMLU BAKANLARIN ORANI YÜZDE 20'NİN ALTINDA

Son olarak işsizlikten yakınan genç bir bahçıvana ''Yolun karşısına geçsem bir restoran veya otelde iş bulurum'' yanıtını veren Fransa Cumhurbaşkanı'na faturayı pazartesi günü yayımlanan Kantar Sofres Onepoint anketi çıkardı. Ankete göre Macron hakkında olumlu görüş sahibi olanların oranı yüzde 19'a kadar düştü, olumsuz görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 60'a fırladı.