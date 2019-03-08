Macron, Kamerunlu kadın hakları savunucusu Doumara’yı ödüllendirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Elysee Sarayı’nda kız çocuklarının zorla evlendirilmesine karşı yaptığı eylemlerle tanınan Kamerunlu Aissa Doumara’ya “Simone Veil Ödülü” verdi.

Fransa tarihinde ilk kez, kadın hakları için çalışmalarda bulunmuş kadınları mükafatlandırmayı amaçlayan Simone Veil Ödül Töreni düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayında gerçekleştirilen törende, kız çocuklarının zorla evlendirilmesine karşı yaptığı eylemlerle tanınan Kamerunlu Aissa Doumara Ngatansou’ya “Simone Veil Ödülü” verildi. Cumhurbaşkanı Macron’dan ödülü taktim alan Ngatansou yaptığı konuşmada, “savaşçı olarak doğmuş” biri olduğunu söyleyerek, “Jüriye, seçimlerini benden yana kullandıkları ve dünyanın diğer ucundaki çalışmaları dahi kadınların çalışmalarını gördükleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Macron, Ngatansou’ya plaketle birlikte, Fransa halkı adına 100 bin euro’luk çek takdim etti.