0553 313 94 23

Macron ile Ruhani telefonda görüştü!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ‘Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın geleceği üzerine bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Macron, Fransa’nın bu konuda elinden gelen her şeyi yapacağını taahhüt etti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:32
Macron ile Ruhani telefonda görüştü!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki lider, ‘Kapsamlı Ortak Eylem Planı’(KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın geleceği üzerine konuştu. Görüşmede Ruhani, İran’ın KOEP çerçevesinde Avrupa’dan beklentilerini dile getirdi ve Avrupa’nın pratik sahada planlarını netleştirip, uygulamalara hız vermesini istedi.

RUHANİ'DEN ANLAŞMAYI KORUMA VURGUSU

İran’ın anlaşmadaki tüm taahhütleri yerine getirmesine rağmen ABD’nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekilişine değinen Ruhani, dahil olan diğer ülkelerin de bu anlaşmayı korumak için uygulamaları gereken planları, daha hızlı ve daha net bir şekilde yürütmesini bekledikleri söyledi.

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ardından anlaşmanın diğer taraflarının daha ağır bir sorumluluk altına girdiklerini belirten Ruhani, İran’ın KOEP’in korunmasını istediğini ancak bunun Avrupa’nın finansal, petrol, sigorta, taşıma ve ulaşım alanlarındaki geleceğe dönük planlarının netliğine bağlı olduğunu ifade etti.

'FRANSA SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRİYOR'

Macron ise KOEP’in önemini vurgulayarak, Fransa’nın bu konuda elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. KOEP’in korunması için gerçek anlamda çaba gösterdiklerini belirten Macron,konu hakkındaki çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

Paris'in İran ile ilişkilerini derinleştirip geliştirmek istediğini belirten Macron, ‘'Fransa, KOEP'in korunması için tüm çabasını harcamaktadır ve sorumluluklarını yerine getirmektedir'' ifadesini kullandı.

Ülkesi ve diğer KOEP(Kapsamlı Ortak Eylem Planı) ortaklarının anlaşmanın korunması için yaptıklarına değinen Macron, ‘'Biz anlaşmanın korunması için sıkı bir çaba harcamaktayız ve çeşitli mali ve ticari mekanizmaların uygulanması için çabalıyoruz'' dedi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:32
  1. Macron
  2. Ruhani

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DEAŞ hakkında şok iddia! Çocukları ve gençleri...
    1. DEAŞ hakkında şok iddia! Çocukları ve..
    2. Galatasaray'a kötü haber!
    3. Silivri'de korkutan yangın!
    4. Aile faciasında karar verildi! 5..
    5. Bir ton Maraş dondurmasını ücretsiz..
    6. Bakan Akar'dan terörle mücadele..
    7. Bu besinler kansızlığa iyi geliyor
    8. Suriye'de sıcak gelişme: Esed ordusu..
    9. Armudun faydaları nelerdir?
    10. O ülkede binlerce insan göç ediyor! 40..
    11. Diş ağrısı için doğal çözümler
    12. Avrupalı uzmanlar ideal uyku saatini..
    13. Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs..
    14. Macron ile Ruhani telefonda görüştü!
    15. Çöpte bulunan tarihi kupalar müzeye..
    16. Başbakanı tehdit etmişti! Cezası belli..
    17. Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar..
    18. AK Partili vekilden bedelli açıklaması!
    19. Suriyeli yetimlerin hikayesi 21..
    20. O ilçe sulara gömüldü!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar