Macron ile Ruhani telefonda görüştü!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki lider, ‘Kapsamlı Ortak Eylem Planı’(KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın geleceği üzerine konuştu. Görüşmede Ruhani, İran’ın KOEP çerçevesinde Avrupa’dan beklentilerini dile getirdi ve Avrupa’nın pratik sahada planlarını netleştirip, uygulamalara hız vermesini istedi.

RUHANİ'DEN ANLAŞMAYI KORUMA VURGUSU

İran’ın anlaşmadaki tüm taahhütleri yerine getirmesine rağmen ABD’nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekilişine değinen Ruhani, dahil olan diğer ülkelerin de bu anlaşmayı korumak için uygulamaları gereken planları, daha hızlı ve daha net bir şekilde yürütmesini bekledikleri söyledi.

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ardından anlaşmanın diğer taraflarının daha ağır bir sorumluluk altına girdiklerini belirten Ruhani, İran’ın KOEP’in korunmasını istediğini ancak bunun Avrupa’nın finansal, petrol, sigorta, taşıma ve ulaşım alanlarındaki geleceğe dönük planlarının netliğine bağlı olduğunu ifade etti.

'FRANSA SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRİYOR'

Macron ise KOEP’in önemini vurgulayarak, Fransa’nın bu konuda elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. KOEP’in korunması için gerçek anlamda çaba gösterdiklerini belirten Macron,konu hakkındaki çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

Paris'in İran ile ilişkilerini derinleştirip geliştirmek istediğini belirten Macron, ‘'Fransa, KOEP'in korunması için tüm çabasını harcamaktadır ve sorumluluklarını yerine getirmektedir'' ifadesini kullandı.

Ülkesi ve diğer KOEP(Kapsamlı Ortak Eylem Planı) ortaklarının anlaşmanın korunması için yaptıklarına değinen Macron, ‘'Biz anlaşmanın korunması için sıkı bir çaba harcamaktayız ve çeşitli mali ve ticari mekanizmaların uygulanması için çabalıyoruz'' dedi.