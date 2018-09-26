Macron ezber bozdu! 'Olanların suçlusu Donald Trump'

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Trump'ın yüksek petrol fiyatlarına ilişkin eleştirisine, "Eğer ABD, İran'a yeniden yaptırım uygulamasıydı, petrol fiyatları bu kadar yükselmezdi." yanıtını verdi.

"İRAN PETROL SATABİLDİĞİNDE FİYATLAR İÇİN İYİ OLACAK"

Macron, "Eğer Trump mantığını kullanır ise, İran petrol satabildiğinde petrol fiyatları için iyi olduğunu görecek. İran'ın petrol satabilmesi barış ve global petrol fiyatları için iyi olacak." diye ekledi.