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Macron, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:- "Avrupa'nın Çin ile ilişkilerinde tutarlı bir stratejisi olmalı"- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping:- "Çin, Avrupa ile ilişkilerine önem veriyor. Uluslararası durum değişirse bile Çin, her zaman Avrupa'nın gelişmesini ve bütünlüğünü destekleyecek"

25 Mart 2019 Pazartesi 22:20
Macron, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Çin ile ilişkilerinde tutarlı bir stratejisi olması gerektiğini söyledi.

Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Elysee Sarayı'nda görüştü, iki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı öncesinde iki ülke arasında sağlık, ulaşım, yenilenebilir enerji ve havacılık gibi birçok alanda anlaşma imzalandı. Buna göre, Çin, Fransız Airbus'tan 290 adet "A320" ve 10 adet "A350" tipi uçak sipariş etti.

Macron, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu, Çin ile iş birliklerini artıracaklarını belirterek, çok taraflılık sisteminin yıkılma riskine karşı Fransa ve Çin'in dünyada egemenliklere saygı göstererek düzeni ve iş birliklerini belirleme konusunda sorumluluklarının olduğunu söyledi.

Çin'in Airbus'tan uçak sipariş etmesinin önemli bir gelişme olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlülüğünü gösterdiğini ifade eden Macron, Çin ile kültür alanında da birçok çalışma yapacaklarını vurguladı.

Macron, Avrupa'nın Çin ile ilişkileri güçlendirmesinin önemine işaret ederek, "Avrupa'nın Çin ile ilişkilerinde tutarlı bir stratejisi olmalı." dedi.

Çin ile ekonomik ve ticari ortaklık kurulmasının önemli olduğuna dikkati çeken Macron, "Yeni İpek Yolu Projesi için söz konusu ülkelerin saygı göstermesi, G20'de belirlenecek uluslararası normlarla ve iklim konusundaki anlaşmalarla uyumlu olmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şi de Macron ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getirerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Çin ile Fransa arasındaki ikili görüşmelerin artacağını kaydeden Şi, Fransa ile nükleer ve havacılık gibi birçok alanda iş birliğinin güçlendirileceğini vurguladı.

Şi, bu yılın ilk yurt dışı ziyaretini Avrupa'ya gerçekleştirdiğini ve Fransa'nın önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Avrupa, Çin'in önemli ortaklarından biridir. Çin, Avrupa ile ilişkilerine önem veriyor. Uluslararası durum değişirse bile Çin, her zaman Avrupa'nın gelişmesini ve bütünlüğünü destekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:20
  1. Çin
  2. Çin Devlet Başkanı Şi Cinpig
  3. Fransa
  4. Macron

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