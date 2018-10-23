Macron bu kez de gazetecileri azarladı: Benim gündemimi medya belirlemiyor

Fransa Savunma Bakanı Florance Parly ile Paris'te başlayan Euronaval Uluslararası Deniz Savunma Fuarı'nda incelemelerde bulunan Macron, gazetecilerin Almanya BaşbakanıAngela Merkel ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in açıklamaları konusundaki sorularını cevaplamayı reddetti.

Macron, her seferinde bir yönetici açıklama yaptığında buna dair yorum yapmak zorunda olmadığını belirterek, "Hoşunuza gitsin veya gitmesin, benim gündemim medya tarafından belirlenmiyor. Ben şu an başka bir konudayım. (Bu sorunun) Şu an konuştuğumuz konuyla ilgisi yok. Bu soruya yanıt vermeyeceğim." dedi.

Fransa'nın, Suudi Arabistan'a 2008-2017 yılları arasında 11 milyar avro değerinde silah sattığı açıklanmıştı. Geçen ay 16 sivil toplum kuruluşu, Suudi Arabistan'ın Yemen'e düzenlediği askeri operasyonlarda Fransız malı silahları kullanmasını gerekçe göstererek, bu ülkeye silah ihracatının durdurulması çağrısı yapmıştı.

Macron geçen hafta, Suudi Arabistan'ın, Fransa'nın önemli savunma müşterisi olmadığını iddia etmiş ve bu açıklama kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Resmi rakamlar, silah ihracatı sıralamasında dünya üçüncüsü olan Fransa'nın, aynı zamanda ABD'den sonra Suudi Arabistan'a en fazla silah satan ülke olduğunu ortaya koyuyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier, Almanya'nın bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapmama kararı aldığını hatırlatarak, Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için diğer AB ülkelerinin de benzer karar almasını istediklerini bildirmişti.

Merkel 'Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak' demişti

Almanya Başbakanı Merkel de Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, ''İstanbul'daki Suudi Konsolosluğunda yaşananlara bakın, ne kadar da canavarca. Şunu vurgulayarak söylemek istiyorum, bu olay aydınlatılmalıdır ve bu olay aydınlatılmadığı müddetçe Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak.'' ifadelerini kullanmıştı.