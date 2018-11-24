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Macron açıkladı: Sömürge döneminden kalanlar iade edilecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde sömürge döneminden kalma sanat tarihçisi Benedicte Savoy ile Senegalli yazar ve akademisyen Felwine Sarr'in Afrika ülkelerine ait sanat eserlerinin 26'sının iade edileceğini açıkladı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:19
Macron açıkladı: Sömürge döneminden kalanlar iade edilecek

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sanat tarihçisi Benedicte Savoy ile Senegalli yazar ve akademisyen Felwine Sarr'in Afrika ülkelerine ait sanat eserlerinin iade edilmesi için hazırladığı raporu Macron'a sundu.

Macron, Fransa'da sömürge döneminden kalma Benin'e ait 26 sanat eserini iade edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Macron, gelecek yılın ilk çeyreğinde sanat eserleri ile ilgili "değişim politikasını" belirlemek için Avrupalı ve Afrikalı ortaklarını Paris'e davet etti.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, iki yıl önce ülkesine ait eserlerin iadesi için Fransa'ya resmi talepte bulunmuştu.

Macron geçen yıl açıklamıştı

Macron, geçen yıl Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Afrika'ya ait eserlerin Afrikalı ülkelerde de değer görülmesi gerektiğini ve beş yıl içinde bu eserlerin iade edilmesi için şartların oluşmasını istediğini söylemişti.

Benin'in UNESCO Daimi Temsilci Büyükelçi Irenee Zevounou'ya göre, Fransa'da Benin'e ait 4 bin 500 ile 6 bin arasında eser bulunuyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurdu. Afrika'nın yüzde 35'i, 300 yıl boyunca Fransa'nın kontrolünde kaldı.

Senegal, Fildişi Sahili ve Benin gibi ülkeler o yıllarda Fransa'nın köle ticaret merkezleri olarak kullanıldı ve bölgedeki tüm kaynaklar sömürüldü. Fransa'nın dünya savaşlarında bağımsızlık vaadiyle kendi saflarında savaştırdığı ülkelerin başlattığı ayaklanmalar şiddetle bastırıldı. Bölgede beş asır süren kolonyal dönemde ve bağımsızlık savaşlarında 2 milyondan fazla Afrikalı hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 08:19
  1. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

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