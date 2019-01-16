Macri-Bolsonaro ortak basın toplantısı

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, "Avrupa Birliği (AB) ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki serbest ticaret anlaşması için çok çalıştık ve daha önce hiç olmadığı kadar ilerleme kaydettik." dedi.

Macri ve Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro, Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Planalto Sarayı'nda yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Arjantin Devlet Başkanı Macri, Brezilya'nın ülkesinin en önemli ticari ortağı olduğunu belirterek, "Arjantin, Brezilya'nın endüstriyel ürünlerinin ikinci durağıdır. İki ülke havacılık, uzay, nükleer, bilimsel ve teknolojik alanlarda büyük gelişmelere sahip. Ayrıca ülkeler arasındaki para aklama, organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadale için hukuki iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İki ülkenin yolsuzlukla kararlı şekilde mücadele edeceğini söyleyen Macri, "MERCOSUR'un geliştirilmesi ve 21. yüzyılın zorluklarıyla başa çıkabilmek için dünya ile entegrasyonu ilerletme gerekliliğini konuştuk. Dünyanın sunduğu fırsatlardan yararlanmak gerekir." diye konuştu.

Macri, ticaretin kalkınma için önemli rol oynadığına dikkati çekerek, "AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşması için çok çalıştık ve daha önce hiç olmadığı kadar ilerleme kaydettik." dedi.

Arjantin Devlet Başkanı Macri, Venezuela'ya ilişkin olarak da "Nicolas Maduro diktatörlüğünü tekrar kınıyor ve onun demokrasiyle dalga geçmesini kabul etmiyoruz. Artık uluslararası toplum her şeyin farkında. Maduro, hayali seçimlerle muhalefeti hapsederek ve Venezuela halkını umutsuzluğa sürükleyen bir diktatördür." değerlendirmesinde bulundu.

Macri, Venezuela'da tek meşru güç olarak muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'i kabul ettiğini söyledi.

- "Somut sonuçlara odaklanmak bizi harekete geçiriyor"

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro da görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Macri'nin, Arjantin ekonomisini dünyayla daha iyi ilişkilere sahip hale getirme çabalarına hayranlık ve ilgiyle eşlik ediyoruz. Ülkelerimizin kalkınması ve iki ülke halkının çıkarları için somut sonuçlara odaklanmak bizi harekete geçiriyor." ifadesini kullandı.

Bölgesel anlamda MERCOSUR'un ticari açılımlara ve engellerin kaldırılmasına ihtiyaç duyduğunu belirten Bolsonaro, "Bizim amacımız MERCOSUR'u daha kullanışlı bir hale getirmektir. Dış dünya ile sahip olduğumuz ticari iş birliklerini geliştirmenin ve kaybettiğimiz zamanı telafi etmek için daha esnek ve yaratıcı yeni ticari iş birlikleri oluşturmanın ihtiyacı konusunda hem fikiriz." diye konuştu.

Bolsonaro, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekerek, "Brezilya ve Arjantin'in çok yoğun bir gündemi var. Birlikte duruşumuzu ve ortak değerlerimizi pekiştiriyoruz. Bölgemizde demokrasi ve özgürlüğü savunmada paylaştığımız bu değerler, Venezuela meselesindeki iş birliğimize bir örnektir. Bu şu ana kadarki en açık örnektir." dedi.

Arjantin ve Brezilya devlet başkanları, iki ülke arasında suçluların iadesini içeren bir anlaşmaya imza attı.