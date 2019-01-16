0553 313 94 23

Macri-Bolsonaro ortak basın toplantısı

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri:- "AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşması için çok çalıştık ve daha önce hiç olmadığı kadar ilerleme kaydettik"- Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro:- "Bizim amacımız MERCOSUR'u daha kullanışlı hale getirmektir. Dış dünya ile sahip olduğumuz ticari iş birliklerini geliştirmenin ve kaybettiğimiz zamanı telafi etmek için daha esnek ve yaratıcı yeni ticari iş birlikleri oluşturmanın ihtiyacı konusunda hem fikiriz"

16 Ocak 2019 Çarşamba 20:22
Macri-Bolsonaro ortak basın toplantısı

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, "Avrupa Birliği (AB) ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki serbest ticaret anlaşması için çok çalıştık ve daha önce hiç olmadığı kadar ilerleme kaydettik." dedi.

Macri ve Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro, Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Planalto Sarayı'nda yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Arjantin Devlet Başkanı Macri, Brezilya'nın ülkesinin en önemli ticari ortağı olduğunu belirterek, "Arjantin, Brezilya'nın endüstriyel ürünlerinin ikinci durağıdır. İki ülke havacılık, uzay, nükleer, bilimsel ve teknolojik alanlarda büyük gelişmelere sahip. Ayrıca ülkeler arasındaki para aklama, organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadale için hukuki iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İki ülkenin yolsuzlukla kararlı şekilde mücadele edeceğini söyleyen Macri, "MERCOSUR'un geliştirilmesi ve 21. yüzyılın zorluklarıyla başa çıkabilmek için dünya ile entegrasyonu ilerletme gerekliliğini konuştuk. Dünyanın sunduğu fırsatlardan yararlanmak gerekir." diye konuştu.

Macri, ticaretin kalkınma için önemli rol oynadığına dikkati çekerek, "AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşması için çok çalıştık ve daha önce hiç olmadığı kadar ilerleme kaydettik." dedi.

Arjantin Devlet Başkanı Macri, Venezuela'ya ilişkin olarak da "Nicolas Maduro diktatörlüğünü tekrar kınıyor ve onun demokrasiyle dalga geçmesini kabul etmiyoruz. Artık uluslararası toplum her şeyin farkında. Maduro, hayali seçimlerle muhalefeti hapsederek ve Venezuela halkını umutsuzluğa sürükleyen bir diktatördür." değerlendirmesinde bulundu.

Macri, Venezuela'da tek meşru güç olarak muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'i kabul ettiğini söyledi.

- "Somut sonuçlara odaklanmak bizi harekete geçiriyor"

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro da görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Macri'nin, Arjantin ekonomisini dünyayla daha iyi ilişkilere sahip hale getirme çabalarına hayranlık ve ilgiyle eşlik ediyoruz. Ülkelerimizin kalkınması ve iki ülke halkının çıkarları için somut sonuçlara odaklanmak bizi harekete geçiriyor." ifadesini kullandı.

Bölgesel anlamda MERCOSUR'un ticari açılımlara ve engellerin kaldırılmasına ihtiyaç duyduğunu belirten Bolsonaro, "Bizim amacımız MERCOSUR'u daha kullanışlı bir hale getirmektir. Dış dünya ile sahip olduğumuz ticari iş birliklerini geliştirmenin ve kaybettiğimiz zamanı telafi etmek için daha esnek ve yaratıcı yeni ticari iş birlikleri oluşturmanın ihtiyacı konusunda hem fikiriz." diye konuştu.

Bolsonaro, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekerek, "Brezilya ve Arjantin'in çok yoğun bir gündemi var. Birlikte duruşumuzu ve ortak değerlerimizi pekiştiriyoruz. Bölgemizde demokrasi ve özgürlüğü savunmada paylaştığımız bu değerler, Venezuela meselesindeki iş birliğimize bir örnektir. Bu şu ana kadarki en açık örnektir." dedi.

Arjantin ve Brezilya devlet başkanları, iki ülke arasında suçluların iadesini içeren bir anlaşmaya imza attı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 20:22
  1. Arjantin Devlet Başkanı
  2. Brezilya Devlet Başkanı
  3. MERCOSUR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arda Turan, sahaya çıktığına pişman oldu
    1. Arda Turan, sahaya çıktığına pişman oldu
    2. Kırşehir’de yarın okullar tatil mi?..
    3. Düzce'de evlerden hırsızlık iddiası
    4. Malezya'dan İsrail'e şok! Ülkeye sokmadı
    5. Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    6. Nevşehir’de yarın okullar tatil mi?..
    7. Mahsur kalan 8 kişi evlerine ulaştırıldı
    8. Bitkiye zarar veren "potyvirüs"e karşı..
    9. Macri-Bolsonaro ortak basın toplantısı
    10. Fransa anlaşmasız Brexit ihtimaline..
    11. Muğla'da 2 üniversiteli uyuşturucudan..
    12. Azerbaycan ve Ermenistan arasında..
    13. Bağdat’taki Türkmen okulunda Türkçe..
    14. Bakan Ersoy, Müzede Selfie Günü'ne..
    15. Diyaliz hastaları paletli ambulansla..
    16. AB'den ithal çelik önlemi
    17. Esed Rejimi'nin YPG aşkı filizlendi:..
    18. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi KKTC..
    19. Trafoda akıma kapılan şüpheli öldü
    20. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?