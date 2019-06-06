0553 313 94 23

Macri-Bolsonaro görüşmesi

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri:- "İnsan haklarına bağlılığı, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi ele aldık. Çünkü eğer bu alanlarda bir başarı kaydedemezsek, ülkelerimiz için iyi bir gelecek kuramayız"- "İki ülke olarak (Venezuelalılar) onlara desteğimizi tekrar ediyoruz ve Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz"- Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro:- "Ekim ayındaki (Arjantin'deki) seçimlerde ülkeyi daha ileriye götürebilmeniz için Tanrıdan Arjantin halkına yardım etmesini diliyor ve Arjantin halkına bir çağrıda bulunuyorum; herkes, ülkenin geleceği hakkında karar verirken duygularından çok mantığıyla hareket etmelidir"

06 Haziran 2019 Perşembe 21:22
Macri-Bolsonaro görüşmesi

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile beraber insan haklarına bağlılığı, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi ele aldıklarını, eğer bu alanlarda bir başarı kaydedemezlerse ülkeleri için iyi bir gelecek kuramayacaklarını açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Macri ve Brezilyalı mevkidaşı Bolsonaro, Arjantin resmi devlet sarayı Casa Rosada'da yaptıkları görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

Macri, Brezilyalı mevkidaşıyla olumlu bir görüşme yaptığını ifade ederek, "İnsan haklarına bağlılığı, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi ele aldık. Çünkü eğer bu alanlarda bir başarı kaydedemezsek, ülkelerimiz için iyi bir gelecek kuramayız." dedi.

Görüşmede enerji konusunun da ele alındığını belirten Macri, yenilenebilir enerjinin iki ülkenin gelişimi için büyük bir fırsat olduğunu, sadece makul fiyatlarda enerji tüketimi için değil, aynı zamanda dünyaya ihraç etmek için de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Macri, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında serbest ticaret anlaşmasının oldukça yakın olduğunu, sonrasında Kanada ve Güney Kore ile de çeşitli anlaşmaların yapılacağını kaydetti.

Venezuela meselesinde iki ülkenin fikir birliği içerisinde olduğunu vurgulayan Macri, "Venezuelalı kardeşlerimizin yaşadığı bu zor günlerde insan hakları ve demokrasinin savunulması konusunda tam bağlılık gösteriyoruz. İki ülke olarak onlara desteğimizi tekrar ediyor ve Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Herkes ülkenin geleceği için mantığıyla hareket etmeli"

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da ocak ayında başkanlık koltuğuna geçtikten sonra başkanlık düzeyinde Arjantin'e ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Arjantinli mevkidaşına "kardeşim" diye hitap ederek sözüne başlayan Bolsonaro, iki ülkenin de halkları için en iyisini istediğini ve ortak idealleri paylaştığını söyledi.

AB ile MERCOSUR arasındaki anlaşmanın yakın olduğunu anlatan Bolsonaro, çabaları için Arjantinli mevkidaşı Macri'yi tebrik etti.

Bolsonaro, ekim ayında Arjantin'de yapılacak genel seçim hakkında, "Ekim ayındaki seçimlerde ülkeyi daha ileriye götürebilmeniz için Tanrıdan Arjantin halkına yardım etmesini diliyor ve Arjantin halkına bir çağrıda bulunuyorum; herkes, ülkenin geleceği hakkında karar verirken duygularından çok mantığıyla hareket etmelidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Macri ve Bolsonaro, iki ülkenin bakanlarının da katılımıyla aralarında biyoenerji ve enerji alışverişi konusunda bir dizi mutabakat anlaşması imzaladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 21:22
  1. Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri
  2. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motoruyla düştüğü dağlık alanda mahsur şahsı ekipler kurtardı
    1. Motoruyla düştüğü dağlık alanda mahsur..
    2. 5 gündür kendisinden haber..
    3. "Kuyumcu dükkanıma biri girdi" ihbarı..
    4. AK Parti Milletvekili Cemil Yaman:..
    5. İran'da flaş gelişme! O bakan istifa..
    6. Ümit Milli Takım, Arnavutluk maçı..
    7. 'Akıllı ol Soylu' diyen kişinin kim..
    8. Dünyaca ünlü yazardan İstanbul..
    9. Macri-Bolsonaro görüşmesi
    10. "Adamla ilgili araştırma yaptık, kim..
    11. İran'da Eğitim Bakanı istifa etti
    12. Hong Kong'da hukukçulardan protesto
    13. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    14. Binali Yıldırım'a Diyarbakır'da yoğun il
    15. Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı..
    16. Bursa'da inanılmaz olay! Çektiği..
    17. İçişleri Bakanı Soylu: "Adamın birisi..
    18. Zonguldak'ta ölü yunuslar karaya vurdu
    19. Kahramanmaraş’ta 8. Kiraz Festivali
    20. Kopan ağaç dalı üç araca zarar verdi
    21. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13..
    22. Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu
    23. Çorum’da 4 ev yandı
    24. Devrilen traktörün altında can verdi
    25. Balıkesir'de gasp ve darp iddiası
    26. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    27. Manisa'da trafik kazası: 8 yaralı
    28. Suriye’ye asker takviyesi devam ediyor
    29. Türkeli’de geleneksel pilav günü..
    30. Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Tuğsuz'a tebrik
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu