Macri-Bolsonaro görüşmesi

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile beraber insan haklarına bağlılığı, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi ele aldıklarını, eğer bu alanlarda bir başarı kaydedemezlerse ülkeleri için iyi bir gelecek kuramayacaklarını açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Macri ve Brezilyalı mevkidaşı Bolsonaro, Arjantin resmi devlet sarayı Casa Rosada'da yaptıkları görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

Macri, Brezilyalı mevkidaşıyla olumlu bir görüşme yaptığını ifade ederek, "İnsan haklarına bağlılığı, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi ele aldık. Çünkü eğer bu alanlarda bir başarı kaydedemezsek, ülkelerimiz için iyi bir gelecek kuramayız." dedi.

Görüşmede enerji konusunun da ele alındığını belirten Macri, yenilenebilir enerjinin iki ülkenin gelişimi için büyük bir fırsat olduğunu, sadece makul fiyatlarda enerji tüketimi için değil, aynı zamanda dünyaya ihraç etmek için de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Macri, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında serbest ticaret anlaşmasının oldukça yakın olduğunu, sonrasında Kanada ve Güney Kore ile de çeşitli anlaşmaların yapılacağını kaydetti.

Venezuela meselesinde iki ülkenin fikir birliği içerisinde olduğunu vurgulayan Macri, "Venezuelalı kardeşlerimizin yaşadığı bu zor günlerde insan hakları ve demokrasinin savunulması konusunda tam bağlılık gösteriyoruz. İki ülke olarak onlara desteğimizi tekrar ediyor ve Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Herkes ülkenin geleceği için mantığıyla hareket etmeli"

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da ocak ayında başkanlık koltuğuna geçtikten sonra başkanlık düzeyinde Arjantin'e ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Arjantinli mevkidaşına "kardeşim" diye hitap ederek sözüne başlayan Bolsonaro, iki ülkenin de halkları için en iyisini istediğini ve ortak idealleri paylaştığını söyledi.

AB ile MERCOSUR arasındaki anlaşmanın yakın olduğunu anlatan Bolsonaro, çabaları için Arjantinli mevkidaşı Macri'yi tebrik etti.

Bolsonaro, ekim ayında Arjantin'de yapılacak genel seçim hakkında, "Ekim ayındaki seçimlerde ülkeyi daha ileriye götürebilmeniz için Tanrıdan Arjantin halkına yardım etmesini diliyor ve Arjantin halkına bir çağrıda bulunuyorum; herkes, ülkenin geleceği hakkında karar verirken duygularından çok mantığıyla hareket etmelidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Macri ve Bolsonaro, iki ülkenin bakanlarının da katılımıyla aralarında biyoenerji ve enerji alışverişi konusunda bir dizi mutabakat anlaşması imzaladı.