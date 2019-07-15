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Komünist Fatih Maçoğlu, PKK'nın çocuk katliamına sessiz kaldı

PKK'lı teröristlerin Tunceli Ovacık'ta tuzakladığı bomba, iki çocuğun ölümüne neden oldu. Tunceli Belediye Başkanı, saldırı hakkında tweet bile atmadı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:20
Komünist Fatih Maçoğlu, PKK'nın çocuk katliamına sessiz kaldı

Terör örgütü PKK, bir ailenin daha ocağına ateş düşürdü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askerlerin geçebileceği alana bomba tuzaklayan PKK'lı teröristler, kalleşçe beklemeye geçti.

Bu sırada gezintiye çıkan 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, bombanın üzerine bastı ve hayatını kaybetti.

Çocuklarını kaybeden aile, büyük bir acı içerisinde.

Komünist başkan sessiz

Tunceli'nin komünist belediye başkanı Fatih Maçoğlu, PKK'lı teröristleri kınayıp açıklama yapmak yerine sessiz kalmayı tercih etti.

İşte hayatını kaybeden çocuklar

Fatih Mehmet Maçoğlu, son tweetlerini 10 Temmuz'da Ali İsmail Korkmaz için atmıştı.

 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:20
  1. Tunceli
  2. Fatih Maçoğlu
  3. Nupelda Güloğlu
  4. Terör örgütü PKK
  5. Ovacık
  6. PKK'lı teröristler
  7. Ayaz

YORUM YAZ

  • basatbasat17 dk önce
    PKK ile ayni kafada. Bunlar icin insanin onemi eger onlarin fikrini destekliyorsa var. Yoksa hayvandan farki yok. iste enguzel ornegi. Kendilerine birde komunist ve insan hakkini sever diye isim takarlar. Halk da bunun farkinda degil oyle degil mi?

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