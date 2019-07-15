Komünist Fatih Maçoğlu, PKK'nın çocuk katliamına sessiz kaldı
PKK'lı teröristlerin Tunceli Ovacık'ta tuzakladığı bomba, iki çocuğun ölümüne neden oldu. Tunceli Belediye Başkanı, saldırı hakkında tweet bile atmadı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:20
Terör örgütü PKK, bir ailenin daha ocağına ateş düşürdü.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askerlerin geçebileceği alana bomba tuzaklayan PKK'lı teröristler, kalleşçe beklemeye geçti.
Bu sırada gezintiye çıkan 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, bombanın üzerine bastı ve hayatını kaybetti.
Çocuklarını kaybeden aile, büyük bir acı içerisinde.
Komünist başkan sessiz
Tunceli'nin komünist belediye başkanı Fatih Maçoğlu, PKK'lı teröristleri kınayıp açıklama yapmak yerine sessiz kalmayı tercih etti.
İşte hayatını kaybeden çocuklar
Fatih Mehmet Maçoğlu, son tweetlerini 10 Temmuz'da Ali İsmail Korkmaz için atmıştı.
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