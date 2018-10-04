Temsilcilerimiz sahaya çıkıyor! Maçları yayınlayacak kanallar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un oynayacağı maçları yayınlayacak kanallar belli oldu. beIN SPORTS, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2. hafta maçlarını yayınlayacağını açıkladı.

İşte maçların yayınlanacağı kanallar;

19:55 : Fenerbahçe- Spartak Trnava / beIN SPORTS HD1

22:00 : Malmö FF – Beşiktaş / beIN SPORTS HD1

22:00 : Standard Liege – Akhisarspor / beIN SPORTS HD2