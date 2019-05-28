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MacKenzie Bezos 37 milyar dolarlık servetinin yarısını bağışlayacak

28 Mayıs 2019 Salı 19:34
MacKenzie Bezos 37 milyar dolarlık servetinin yarısını bağışlayacak

NEW YORK (AA) - Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen 55 yaşındaki Jeff Bezos'tan boşanması sonrası yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olan 48 yaşındaki MacKenzie Bezos, mirasının yarısını bağışlayacağını açıkladı.

Bezos, yaptığı yazılı açıklamada, boşanmadan elde ettiği 37 milyar dolarlık servetin yarısını, ''Giving Pledge'' adlı hayır hareketine bağışlayacağını duyurdu.

Paylaşmak için "orantısız miktarda parası olduğunu" belirten Bezos, "Kasam boşalana kadar yardımlarımı yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

- Milyar dolarlık boşanma süreci

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen 55 yaşındaki Jeff Bezos'tan boşanan MacKenzie Bezos, yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olmuştu.

Çift boşanma anlaşmasında, MacKenzie'nin, dünyanın en değerli markası konumundaki internet perakende satış devi Amazon'da 35,6 milyar dolar değerinde hissesini koruması konusunda mutabık kalmıştı.

Jeff Bezos'un Seattle'da 1994'te evlerinin garajında kurduğu Amazon'un ilk çalışanlarından biri yazar eşi MacKenzie olmuştu. 1993'te evlenen çiftin 4 çocuğu bulunuyor.

Forbes dergisine göre, Amazon'daki hisseleri, MacKenzie Bezos'u dünyanın en zengin 3. kadını yaparken, Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürecek.

Jeff Bezos'un sadece Amazon'daki hisseleri 107 milyar dolar değerinde.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 19:34
  1. MacKenzie Bezos
  2. servet
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