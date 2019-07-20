Maçka Parkı kapkaççıları yakayı ele verdi Maçka Parkı’nda bir kadının çantasını kapkaç yapan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Maçka Parkı’nda bir kadının çantasını kapkaç yapan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Şişli Maçka Parkı’nda bir kadının çantasını kapkaç yapan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Suriye Uyruklu Habip K. (23), Irak Uyruklu Karrar Hasan Q. (24) ve Suriye uyruklu yaşı küçük A.A(15) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan Habib K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslarla ilgili idari işlem yapıldı.

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