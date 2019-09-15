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Maçın ardından

- Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz:- "Bizim adımıza tabii ki beklenmedik bir mağlubiyet"- Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: - "Oyuncularımın göstermiş olduğu çaba 3 puan kadar değerliydi"

15 Eylül 2019 Pazar 23:51
Maçın ardından


DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Konyaspor'a 0-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Bizim adımıza tabii ki beklenmedik bir mağlubiyet." dedi.

İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra iyi bir başlangıç hedeflediklerini ve Konya maçının zor geçeceğini bildikleri için hazırlıkları ona göre yaptıklarını söyledi.

Tecrübeli bir ekip ile oynadıklarını belirten İldiz, "Oyunun ilk yarısına baktığımızda hakikaten istediğimiz şekilde dengeli giden bir oyun vardı. Birçok gol pozisyonuna girdik. İki takımın da istediği şekilde bitti diyebilirim ilk yarı. İkinci yarı aynı şekilde rakibimizi üstümüze çekmeyi başardık. Ondan sonra ataklarımızı yapmamız lazımdı. Ama onda çok başarılı olamadık. Beklenmedik gol seyircilerimizin önünde oyuncularımın moralini bozdu diyebilirim." diye konuştu.

Takımda tam hazır olmayan oyuncuların bulunduğunu anlatan İldiz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda sıkıntı yaşadık. Oyunun sonuna doğru baskı kurduk fakat başarısızdı. Maçı kazanan Konyapsor'u tebrik ediyorum. Bizim adımıza tabii ki beklenmedik bir mağlubiyet. Devamlı antrenmanımızı yapacağız ve hafta sonu deplasman maçına hazırlanacağız."


- Konyaspor cephesi


Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, rakiplerinin moral olarak çok yüksek seviyede maça çıktığını ve işlerinin kolay olmayacağının farkında olduklarını kaydetti.

Süper Lig'in son şampiyonunu sahasında yenen, deplasmandan gol yemeden dönen ve seyircisiyle beraber çok yüksek şiddette enerji yaratabilecek bir takımla oynamanın kolay olmadığına dikkati çeken Kocaman, "Denizlispor öz güven, moral ve güç açısından iyi bir konumdaydı. Biz ise pek o seviyede değildik. Uzun zamandır galibiyet alamadık. Son galibiyetimizi deplasmanda elde ettik. Evet kaybetmiyorduk ama kazanma açısından sıkıntımız vardı." şeklinde konuştu.

Oyunda Denizlispor'un hızlı hücumlarına dikkat ettiklerini aktaran Kocaman, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerçekten hızlı, hem topla beraber hem de topsuz kolay hareket edebilen Recep Niyaz, Barrow ve Rodallega üçlüsünün başını çektiği grubu boş alan bırakmamak ve onları kalemize doğru iştahlı bir şekilde topla beraber koşturmamak maç boyunca dikkat edeceğimiz şeylerdendi. İlk yarıda her iki takım da öne geçebilecek fırsatları yakaladı. Denizlispor iki sefer pozisyon yakaladı ama oyuncularımız sayesinde ileriye gidemedi. Biz de birkaç ciddi gol pozisyonlarına girdik. İkinci yarı öne geçtikten sonraki süreçte oyun kontrolünü ele aldık. Bugünkü maçta beni en çok sevindiren galibiyet kadar, belli bir süreden sonra tekrar oyunu kendi oyunumuza doğru çevirmek için oyuncularımın göstermiş olduğu çaba 3 puan kadar değerliydi."

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 23:51
  1. Aykut Kocaman
  2. Konyaspor
  3. Maçın ardından
  4. SÜPER LİG
  5. Yukatel Denizlispor
  6. Yücel İldiz

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