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Maçın ardından

- Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı:- "Bu maçın senaryosunu yazsan, çizsen, nasıl anlatayım onu bilmiyorum. Çünkü eşit şartlarda bir müsabaka olmadı"

14 Eylül 2019 Cumartesi 23:30
Maçın ardından


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, "Bu maçın senaryosunu yazsan, çizsen, nasıl anlatayım onu bilmiyorum. Çünkü eşit şartlarda bir müsabaka olmadı." dedi.

Avcı, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, son haftalarda oynadıkları oyun kalitesini bu maça da yansıtmak istediklerini söyledi.

Maçın ilk beş dakikasında oyunda plan, organizasyon ve pasın olduğunu belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Bir taç atışı, ayağa bastı diyorlar, faul var diyorlar. Penaltı, kırmızı kart. Eksik kalmamamız lazım. Bazen golü feda edersin ama ondan sonraki 95 dakika eşit şartlarda oynayamadık. Rakibin de geçiş takımıydı. İlk yarıdaki golden sonda 4-4-1 düzenine döndük. Sonra ikinci yarıda bir hamle daha yaptık. Çünkü rakip oyunun başından beri beşli oynuyordu. İkinci yarı beşliye de hazırlanmıştık dörtlüye de hazırlandık. Çünkü savunmada birebir eşleşmek istiyorlardı. Arkada sayısal olarak eksik kalmamıza rağmen oyunu kurarken bir fazla gibiydik. Çünkü ikili karşılıyorlardı. 3-3-3 düzenini döndük. Burada oyun istediğimiz gibi gitmeye başlarken ikinci golü yedik. Arkasından üçüncü golün gelmesiyle oyun disiplininden koptuk. Ve o arada bir kırmızı kart. Önce rakip yapıyor. Hakemin bunu kaçırmaması lazım. Ama benim oyuncumun da sahanın içinde buna karşılık vermemesi lazım."

Son dakikalarda oyunun hareketlendiğini ve oyuncuların organizasyonu doğru kullanıp dönüş yapmak istediğini anlatan Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Takımımız üst üste fırsatları da yakaladı. 3-2’den sonra da fırsat yakaladılar ama değerlendiremediler. Bu maçın senaryosunu yazsan, çizsen, nasıl anlatayım onu bilmiyorum. Çünkü eşit şartlarda bir müsabaka olmadı. Rakipten bir kırmızı kart, bizden iki kırmızı kart oldu. Gaziantep’i kazanmasından dolayı tebrik ediyorum. Ben şunu merak ediyorum; o oyuncu beş gün önceki hazırlık maçında da atıldı, bugün geldi yine atıldı. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Herhalde ceza almadığına göre atılmaya devam edecek. Hazırlık maçına resmi hakemler geliyor. O zaman gelmesin maçı antrenörler yönetsin. Biz oynamaya çalışan bir takımız. Bugün topa sahip olma oranımız yüzde 65 civarında olmaya devam edecekti. Ama oyuna hız kazandırılamadı."


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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 23:30
  1. Beşiktaş
  2. Beşiktaş' Teknik Direktör Abdullah Avc
  3. Gazişehir Gaziantep

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