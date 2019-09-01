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Maçın ardından

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: - " Aslında geçtiğimiz 2 hafta da iyi oynadığımız maçları kazanamadık. Bizim için kazanmak her şeyden çok daha önemliydi. Bunu başardılar"- Balıkesirspor Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu:- "Daha çok çalışıp, mücadele verip bu kaybettiğimiz puanı önümüzdeki maçlarda telafi etme yoluna gideceğiz"

01 Eylül 2019 Pazar 00:28
Maçın ardından

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in üçüncü haftasında sahasında Balıkesirspor'u 1-0 yenen Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, kendileri için kazanmanın her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Maçı son dakikada kazanmaları nedeniyle ayrıca mutlu olduklarını ifade eden Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Maçın başında da çok pozisyonumuz vardı. Pozisyonlara girdik değerlendiremedik. Aslında geçtiğimiz 2 hafta da iyi oynadığımız maçları kazanamadık. Bizim için kazanmak her şeyden çok daha önemliydi. Bunu başardılar. 90 artıda gelmesi golün tamamen bütün takımın buna inanmasına bağlıyorum. Kulübede oturanın, taraftarımızın, yöneticimizin, bizim teknik heyet herkes golün geleceğini biliyordu ve attık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

Karafırtınalar, milli takım arasına moralli girdiklerini, bundan sonra devamını getireceklerini sözlerine ekledi.


- Balıkesirspor cephesi


Balıkesirspor Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu da genç bir ekip oldukların ve iyi mücadele verdiklerini söyledi.

Maçın normal neticesinin beraberlik olduğunu ama 90 artıda gol yeyince üzüldüklerini bildiren Göksu, "Bundan sonra önümüze bakacağız. Milli maç dolayısıyla bir ara var. Daha çok çalışıp, mücadele verip bu kaybettiğimiz puanı önümüzdeki maçlarda telafi etme yoluna gideceğiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 00:28
  1. Altay
  2. İzmir

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