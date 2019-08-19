



İZMİR (AA) - Süper Lig'de Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin yardımcı antrenörü Tahsin Tam, "Büyütecek bir şey yok. Sonuç üzücü ama gelecek haftalarda bunu telafi edebilecek bir takımız." dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın cezalı olması nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Tahsin Tam, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, iyi hazırlandıkları ve istekli başladıkları müsabakadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Maçta geriye düştüklerini hatırlatan Tam, "Golü yedikten sonra maalesef oyunda gerekli yaratıcılığı ortaya koyamadık. Fiziksel olarak zorladık ama rakip oyunu iyi daralttı. Birkaç fırsatı değerlendiremedik. Tipik beraberlik maçıydı. Kazanmak istiyorduk ama başaramadık. Büyütecek bir şey yok. Sonuç üzücü ama gelecek haftalarda bunu telafi edebilecek bir takımız." diye konuştu.





- "Haklı bir galibiyet aldık"





Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, elde ettikleri galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Karşılaşmada 2 genç ismin ilk kez Süper Lig'de oynadığını kaydeden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Zor ambiyansta, müthiş bir taraftar desteğiyle oynayan Göztepe'yi yenmemiz önemliydi. Bu galibiyet önemli ama devamını getirmemiz lazım. Savunma anlamında istediklerimizi yapmaya çalıştık. Final paslarını daha iyi yapabilirdik ama başlangıçtan memunum. Geçen sezon Süper Lig'de ilk defa oynayan 2 oyuncu oynatmıştık, bugün de 2 genç oyuncu oynattık. Bu beni mutlu ediyor. Tecrübeli oyuncuların genç oyunculara sahip çıkması önemliydi. Haklı bir galibiyet aldık."



