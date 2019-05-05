0553 313 94 23

Maçın ardından

- Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak:"Maçın hakkı beraberlikti. Son 5 dakika çok baskı yedik ve o baskıdan çıkamadık"- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:"Balıkesirspor gibi zor bir deplasmandan aldığımız 3 puan bizim için çok önemliydi"

05 Mayıs 2019 Pazar 23:27
Maçın ardından


BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep'e kendi sahasında 2-1 mağlup olan Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, maçın hakkının beraberlik olduğunu ve son 5 dakikadaki kötü oyunla maçı kaybettiklerini söyledi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda istediklerini oyunu ortaya koyamadıklarını dile getirdi.

Rakibi aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Bulak, "Maçın hakkı beraberlikti. Son 5 dakika çok baskı yedik ve o baskıdan çıkamadık. Çünkü tek uzun oyuncumuz kaldı. Diğer oyuncularımız kısa oyuncular. Rakibin 5-6 uzun oyuncusu var. Bir oyuncuyla onlara karşı koymaya çalışıyorsunuz. Kenar ortalarda bu sefer önlem alamıyorsunuz. Bunlar hep çaresizliğin sonuçları. Ama bu ligde bizi taşıyan oyuncularımıza teşekkür ediyorum, rakibe de başarılar diliyorum." diye konuştu.


- Mehmet Altıparmak: "3 puan bizim için çok önemliydi"


Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da play-off yolunda rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Altıparmak, "Balıkesirspor gibi zor bir deplasmandan aldığımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Maçtan önce de tabii bugün ve bir gün önce rakiplerimizin kaybetmesi bizim açımızdan maçı iki kat daha değerli hale getirdi. Maçın çok zor olacağını biliyorduk." dedi.

"Hiçbir iddiaları olmamalarına rağmen aslanlar gibi mücadele ettiler, normal lig maçlarında oynadıkları gibi oynadılar." diyen Altıparmak, şöyle konuştu:

"Bunun da Türkiye'deki bütün takımlara örnek olmasını istiyorum. İddianız olmayabilir ama iddialı olan takımlar veya hedefe giden takımların maçlarında yapacakları mücadele herkesi ilgilendiriyor. Balıkesirspor'u tebrik ediyorum. Biz iki devreli maç oynadık. Maçın ilk yarısında golü de erken bulduk. Maç çok rahat bir tempoda geçti. Ama ikinci yarı Balıkesirspor özellikle maçın ikinci yarısının başından ikinci gole kadar olan bölümde baskı kurdu, çok da güzel bir gol attılar. Ama ondan sonra önemli olan takımımızın dönmesiydi. Bizim için en önemli şey buydu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gençlerbirliği maçını kazanarak da tamamen play-off'un içinde olduğumuzu göstereceğiz."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 23:27
  1. Balıkesirspor BALTOK
  2. Futbol
  3. Gazisehir Gaziantep
  4. Maçın ardından
  5. Spor Toto 1.Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya’da inerken alev alan uçakta ölü sayısı 41’e çıktı
    1. Rusya’da inerken alev alan uçakta ölü..
    2. Dışişleri Bakanlığı’ndan Kuzey..
    3. Gazze'de gazeteciler "İsrail'in AA..
    4. ﻿On bir ayın sultanı bereketi ile geldi
    5. Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir..
    6. Mali'de bir gazeteci kayboldu
    7. Ankara'da ilk sahur ve iftar ne zaman?..
    8. İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu..
    9. Sivas’ta 5 asırlık Ramazan geleneği
    10. Yemen’de silah sesleri altında ilk..
    11. İzmir'de ilk sahur ve iftar ne zaman?..
    12. Şehir magandaları yangını söndürmeye..
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2019
    14. Zonguldak’ta polisten uyuşturucu..
    15. Kontrolden çıkan otomobil park..
    16. 15 Drogon bot sporcusu Kdz. Ereğli’de..
    17. Verem Savaş Derneği Ramazan öncesi..
    18. Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkan Çınar ve..
    19. Rusya'nın başkenti Moskova'da..
    20. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Batı..
    21. Yolun karşısına geçerken otomobilin..
    22. İtfaiye eri kurtardığı bebeği..
    23. İhvan'dan BMGK'ya "Gazze saldırılarını..
    24. Müslümanların gözünün içine baka baka..
    25. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN -..
    26. Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı
    27. "YSK'nin verdiği karar, beğenelim,..
    28. 18 Arap ülkesinde yarın ramazan
    29. Güney Kıbrıs'ta bir ceset daha bulundu
    30. Rusya’daki uçak yangınında ölü sayısı..
    Küstah Mısır'dan "Türkiye'yi durdurun" çağrısı!
    Küstah Mısır'dan "Türkiye'yi durdurun" çağrısı!
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Melih Gökçek ateş püskürdü: Bu resmen savaş ilanıdır
    Melih Gökçek ateş püskürdü: Bu resmen savaş ilanıdır
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe ligi 6. veya 7. sırada bitirirse...
    Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe ligi 6. veya 7. sırada bitirirse...

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    Bayern Münih dolu dizgin!
    Bayern Münih dolu dizgin!