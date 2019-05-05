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Maçın ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "Hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz ama bugün fırsatı teptik"- Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Önümüzdeki haftayı da kayıpsız geçersek Süper Lig'e çıkacağız. Gençlerbirliği'nin de bizimle çıkacağını düşünüyorum"

05 Mayıs 2019 Pazar 22:52
Maçın ardından

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz ama bugün fırsatı teptik." dedi.

Üzülmez, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'nin Abalı Denizlispor'a 3-0 yenildiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kötü bir gece yaşadık. Futbolda kaybetmek vardır ilk defa kaybetmiyoruz ama böyle mücadele etmeden kaybetmeyi kabul edemiyorum." diye konuştu.

Rakibin iyi organize olduğunu belirten Üzülmez, "Şampiyonluğu kutlamak istiyorduk ama Denizlispor doğru işler yaptı ve hak ettiği bir galibiyet aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşlamada ciddi ve tedbirli olunması gerektiğine vurgu yapan Üzülmez, şunları söyledi:

"Sahada mücadeleden uzak bir görüntü içerisindeydik. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz ama bugün fırsatı teptik. Önümüzdeki hafta puan ya da puanlar alıp camiayı hedefe ulaştırmak istiyoruz. Rakibe teslim olmuş bir görüntü bize yakışmadı. Şu an elimde olsa 11 oyuncuyu değiştiririm. Başarıya övgü varsa başarısızlığa da tepki vardır. Bu futbol, bu mücadele Gençlerbirliği'nin formasına, armasına yakışmadı."

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise Gençlerbirliği ile Denizlispor'un birlikte Spor Toto Süper Lig'e çıkacağını düşündüğünü ifade etti.

Karşılaşmanın zor geçmesini beklediklerini dile getiren İldiz, "Ligi forse eden 2 takımın mücadelesinin zor geçeceğini biliyorduk. Son haftalarda içeride puanlar kaybettik. İçerde kaybettiğimizi deplasmanlarda telafi ediyoruz. Önümüzdeki haftayı da kayıpsız geçersek Süper Lig'e çıkacağız. Gençlerbirliği'nin de bizimle çıkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 22:52
  1. 32. hafta
  2. Abalı Denizlispor
  3. Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İdiz
  4. Gençlerbirliği
  5. Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez
  6. Spor Toto 1. Lig

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