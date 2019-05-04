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Maçın ardından

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "Ölü toptan yediğimiz golün ardından kazanmak için iki oyuncu değişikliği yaptık. Oyuncularım da buna karşılık verdi. Kazanmak güzel şey"- Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Onur mücadelesi verdiğimiz bir sezonda amacımıza ulaşarak ligi tamamladığımız için kendi adıma çok mutluyum"

04 Mayıs 2019 Cumartesi 23:36
Maçın ardından

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, oyuncularının karşılaşmaya iyi konsantre olduklarını söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının iyi mücadele ettiğini kaydetti:

Haftalar sonra galip geldikleri için mutlu olduğunu belirten Karafırtınalar, "Bu tip maçlara konsantre olmak kolay değildir. Ama oyuncularım üst düzeyde konsantre oldu. Pozisyonlar bulduk, rakibimiz de zaman zaman pozisyonlar buldu. Eskişehirspor kendini kanıtlamış iyi bir takım. Ölü toptan yediğimiz golün ardından kazanmak için iki oyuncu değişikliği yaptık. Oyuncularım da buna karşılık verdi. Kazanmak güzel şey." diye konuştu.


- Fuat Çapa: "Taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum"


Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

İki takımında ligde hedefinin kalmadığını bu nedenle rahat bir karşılaşma olduğunu söyleyen Çapa, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Son 2 hafta oynayacağız bundan sonra inşallah onları da güzel bir şekilde tamamlayacağız. Onur mücadelesi verdiğimiz bir sezonda amacımıza ulaşarak ligi tamamladığımız için kendi adıma çok mutluyum."

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 23:36
  1. Altay
  2. Eskişehirspor
  3. Maçın ardından

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