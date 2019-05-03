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Maçın ardından

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak:" Sonuç almakta sıkıntı çekiyoruz. Hücum anlamında sıkıntılarımız var"- Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut:"Son iki haftaya girilirken ilk 2 iddiamızı son ana kadar sürdürmek istiyoruz. Üstteki takımları son haftaya kadar rahatsız etmek istiyoruz"

03 Mayıs 2019 Cuma 23:33
Maçın ardından

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Hatayspor'a 4-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, "Sonuç almakta sıkıntı çekiyoruz. Hücum anlamında sıkıntılarımız var." dedi.

Kaynak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor karşılaşmasına kazanmak için çıktıklarını ifade etti.

Karşılarında, liderliğe oynayan, istekli ve arzulu bir takım olduğu için zorlandıklarını kaydeden Kaynak, "Buna rağmen futbol olarak oynamaya çalıştık. Çirkinleştirmeden oynadık. Skor, 1-0 iken Batuhan'ın kaçırdığı, 2-1 iken Mutlu'nun dokunamadığı, çevirebileceğimiz pozisyonlar vardı. Ama bireysel hataların da olduğu bir karşılaşmaydı." dedi.

Kaynak, Bolusporlu futbolcuları yaptıkları mücadeleden dolayı da tebrik ettiğini söyleyerek, "Sonuç almakta sıkıntı çekiyoruz. Biz kazanırken de 2 gol atmadık. Hep 1-0, 0-0, 1-1 yaptık. Hücum anlamında sıkıntılarımız var. Birçok korner attık. Birçok duran top kullandık. Ama ikinci yarıda rakip 2 tane hızlı atağından goller buldu. Genç oyuncularımıza şans verdik." diye konuştu.


-Hatayspor cephesi


Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut ise, son 3 haftaya girilirken ilk 2 iddialarının sürmesi adına Bolu'ya kazanmak için geldiklerini belirtti.

Bolu'da kaybedecekleri bir puanın bile ileride oynanacak maçların sonunda belki de kendilerinin ilk 2 şansımızı sona erdireceğini bilerek sahaya çıktıklarını dile getiren Palut, şunları söyledi:

"İlk yarı kontrollü bir oyun oynadık. İlk yarının ortasından sonra tempomuzu arttırdık. Pozisyonlar bulmaya başladık. İlk yarıyı 2-0'lık bir sonuçla kapattık. İkinci yarı ilerleyen dakikalarda bizim için daha kolaylaşacak bir maç beklerken duran top karambolünden gol yedik. Bu da tabi ki kendi sahasında 2-1'i yakalayan Boluspor'un, hem reaksiyonunu, hem de motivasyonunu saha içinde arttırdı. İkinci golü de bulabilir miyiz diye duran toplarla ve şutlarla yüklendiler."

Karşılaşmayı ikinci yarının sonuna doğru attıkları gollerle 4-1 önde kapattıklarını dile getiren Palut, "Son iki haftaya girilirken ilk 2 iddiamızı son ana kadar sürdürmek istiyoruz. Üstteki takımları son haftaya kadar rahatsız etmek istiyoruz. Olursa ilk 2’den çıkmak istiyoruz. Değilse de play-off'a hazır bir takım olarak girip orada istediğimi süper lige kavuşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 23:33
  1. Boluspor
  2. Hatayspor
  3. Spor Toto 1. Lig

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