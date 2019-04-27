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Maçın ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:"Aslında aldığımız sonuçlar mutlu edici değil. Biz kazanmak için oynarız"- Ersun Yanal'ın basın toplantısında soru almayacağının belirtilmesi üzerine, basın mensuplarının büyük bir kısmı toplantı salonunu terkederek tepki gösterdi

27 Nisan 2019 Cumartesi 22:20
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor karşısında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktör Ersun Yanal, aldıkları sonuçların mutlu edici olmadığını belirterek, "Biz kazanmak için oynarız. Kazanmak için sahada oluruz." dedi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yıpratıcı bir maç oynadıklarını söyledi.

Ersun Yanal, şunları kaydetti:

"Oyun gücü, mücadelesi oldukça yüksek oldu. Aslında aldığımız sonuçlar mutlu edici değil. Biz kazanmak için oynarız. Kazanmak için sahada oluruz. 10 kişiyken yapmış olduğumuz tavır etkileyiciydi. Bu kadar kolay ve basit kartlarla Fenerbahçe yıpratılacak bir takım değil. Fenerbahçe'yi bu kadar kolay şekilde, yönetirken eksik bırakmaya kimsenin hakkı yok. Birkaç gün içinde medya ekibimizle değerlendirme yapıp bilgilendirme yapacağız. Son Kayserispor maçında sonra MHK değişmişti. Ortaya konan tutum belliydi. Fenerbahçe'ye bildiğimiz, öğrendiğimiz sezonları yaşatmak için çalışacağız."


- Basın mensupları tepki gösterdi


Fenerbahçe'nin medya sorumlusunun basın toplantısı öncesinde Ersun Yanal'ın kısa bir konuşma yapıp soru almayacağını söylemesi üzerine, basın mensupları tepki gösterdi.

Bu olayın ardından basın mensuplarının büyük kısmı toplantı salonunu terk etti.


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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 22:20
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG
  5. Trabzonspor

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