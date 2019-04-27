ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla ilgili kazanabilecekleri bir karşılaşmadan berabere ayrıldıklarını söyledi.



Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem topa hem de oyuna hakim olmalarına karşın yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Öne geçtikten sonra maçı böyle bitirebilme şansı bulduklarını ifade eden Korkmaz, "Ancak ya duran top ya da böyle bir pozisyondan golü yiyebilirdik ki, başımıza da geldi. Maçtan önce de bunu konuşuyorduk. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Güzel de bir fırsat geldi ayağımıza. Onu çok da iyi değerlendiremedik. Ama oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. İyi oynamaya çalıştılar. Artık bundan sonraki maçlarda bir daha fırsat yaratmaya çalışacağız kendimize." diye konuştu.





- Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi





Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise zor bir maç oynayacaklarını karşılaşma öncesinde bildiklerini, Antalyaspor'un ligde gerçekten çok iyi performans gösterdiğini söyledi.

Hamzaoğlu, maça iyi başlamadıklarını, oyunun istedikleri gibi gelişmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk yarı da golü de buldular. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri yapıp rakibimizin üzerine gitmemiz gerekiyordu. Çünkü bulunduğumuz durum itibariyle artık maçları kazanmak zorundayız. Fakat bugün burada aldığımız bir puan, bizim için önemli. İkinci yarıda biraz daha rakibin kalesine yakın oynadık. Yakaladığımız bir fırsatta da penaltıdan golü bulduk. Ama galibiyeti getirecek pozisyonları çok fazla ürettiğimizi söyleyemeyeceğim. Antalyaspor'un da pozisyonları vardı. Maçı kaybedebilirdik de. Buradan aldığımız bir puan, bu süreç için çok iyi. Şimdi önümüzdeki sahamızda oynayacağımız Bursaspor maçı var. Kendi sahamızda kendi seyircimiz önünde inşallah o maçtan iyi bir sonuçla ayrılıp ondan sonra daha emin adımlarla yürümeye gayret edeceğiz."