



ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında iç sahada1-0 galip geldikleri Kasımpaşa maçında, futbolcularının yürekleriyle oynayarak 3 puanı kazandığını belirtti.



Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için takım, camia, taraftar ve kulüp olarak çok mutlu olduklarını belirterek, önemli bir eşiği atladıklarını söyledi.

Korkmaz, 10 kişi kaldıktan sonra takımının yürekli bir oyun ortaya koyduğunu dile getirerek, "Bazen, bazı maçlar böyle kazanılıyor. Dolayısıyla oyuncularım yüreklerini ortaya koydular, iyi bir mücadele verdiler. Önemli olan kazanmaktı ve bunu becerdiler. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımızın son dakikalardaki tezahüratı oyuncularıma enerji verdi." diye konuştu.







- Kasımpaşa cephesi







Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise bir deplasman maçında yakalayabilecekleri kadar pozisyon yakaladıklarını, ancak final paslarında yaptıkları hataların konuşulacak bir tarafının olmadığını söyledi.



Bireysel performansta takım içinde çok geride kalan oyuncuları olduğunu vurgulayan Denizli, şöyle konuştu:

"Maçı kendi elimizle verdik desek yeridir. Antalyaspor kalecisinin çok başarılı olması belki de maçın sonucunu tayin etti. Maç o kadar durdu ki. Bu maçtan çok daha az kesintiye uğramasına rağmen 10 dakika uzatılan maçlar var. Her zaman hakemlerin yanındayız. Onların çok dürüst olduğuna inanıyoruz. Dürüstlük başka, bir oyunun hakkını vermek başka bir şey. Abdulkadir Bitigen kardeşimiz de bugün biraz daha farklı düşünebilirdi. Ama neticede böyle değerlendirdi. Keyifsiz bir maç oldu. Kaybetmek daha keyifsiz oldu. Hafta sonuna keyifsiz başladık. Benim hayatta çok değer verdiğim, Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Can Bartu ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Üzüntülü bir hafta sonu geçirdik. İnşallah bundan sonra böyle üzüntülü hafta sonları geçirmeyiz."

Teknik direktör Denizli, puan tablosunda üstlerinde olan takımlarla aralarındaki 1-2 puanlık farkların kapatılmayacak farklar olmadığının altını çizerek, "Burada, daha farklı bir sonuç beklediğimiz bir maçtı. Ama gerçekleşmedi. Önümüzdeki haftalar bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer biz birşey yapmak istiyorsak, Kasımpaşa tarihinde bir ilk yaşatmak istiyorsak, herkes çok farklı düşünecek ve kendi ile ilgili bir değerlendirme yapacak. Ben değerlendirme yapacağım zaten ama onların kendileriyle ilgili değerlendirme yapmaları daha önemli." ifadelerini kullandı.

