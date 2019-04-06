



BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 5-1 yenilen Balıkesirspor Baltok'un yardımcı antrenörü Zafer Hizarcı, "İnşallah ligin sonunu istediğimiz gibi getiririz." dedi.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak'ın karşılaşmanın 76'ncı dakikasında itirazları sonrası tribüne gönderilmesi nedeniyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Zafer Hizarcı katıldı.

Hizarcı, yaptığı açıklamada, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Savunmada görev yapan bazı oyuncularının karşılaşmada forma giymediğini hatırlatan Hizarcı, şunları kaydetti:

"Hakemler müsabakaya hazırlanırken acaba takımları araştırıp gelmiyorlar mı? Biliyorsunuz savunmanın 5 oyuncusu yok. Orta saha oyuncularıyla savunma yapmaya çalışıyoruz. Altyapıdan 7 oyuncu alıp kadroyu tamamlamaya çalışıyoruz. Gelen hakemler o kadar rahat ki o kadar rahat düdük çalabiliyorlar. Kırılma anını düşünün. İlk yarıda vermediği penaltı pozisyonu ve dönüşünde oluşan pozisyon ve gol. 40 saniyede Muhammed'e sarı kart gösteriyor. Daha birinci pozisyon. Bizim 36 puan yapmamız bu rahatlığı onlara mı veriyor? Akıllarından ne geçiyor çok merak ediyoruz."

Zafer Hizarcı, eksikleri tamamlayarak bundan sonraki maçlara hazır olacaklarını kaydederek, "Hiçbir zaman oyunu çirkefleştirmeden, topu oyun içinde tutarak, pas yaparak, oyunu iki yönlü oynayarak hem oyun keyfi vermeye hem de oynamaya çalışıyoruz. İnşallah ligin sonunu istediğimiz gibi getiririz." ifadelerini kullandı.





- İstanbulspor cephesi





İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ilk defa deplasmanda galip geldiklerini hatırlattı.

Avcı, takımının gerçekten iyi oynadığını belirterek, "İki haftadır gözle görülür bir çıkışımız vardı. Alt taraftan kurtulduk. Artık bundan sonra İstanbulspor olarak daha yukarıları hedefliyoruz. Bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitireceğiz. Balıkesirspor'u da tebrik ediyorum." diye konuştu.

