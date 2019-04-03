



DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Altay ile 3-3 berabere kalan Abalı Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, maçı kayıpsız kapatmak istediklerini ancak aldıkları 1 puanın da önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İldiz, ligin son derece zorlu geçtiğini, Altay'ın da ikinci yarıya iyi başladığını belirtti.

Maça iyi başladıklarını dile getiren İldiz, "Öne geçtik ancak enteresan bir gol yedik. Bunun tekrar tekrar izlenmesini istiyorum. Yani bir serbest atış vardı rakibimiz başladı, ondan sonra tekrar aldılar hocam 'devam et' dedi. Rakibimiz tekrar topu tuttu, tekrar başladı. Bu pozisyon gitti gol oldu. Bu bizi ciddi şekilde demoralize etti tabii ki." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, ikinci yarıda yaptıkları müdahalelerle daha olumlu oynamaya başladıklarını anlatarak, "Sağ olsun seyircimiz de desteğini sürdürdü. Üçüncü golü yedik ama buna rağmen oyunu bırakmadık. Birazcık daha süre olsaydı maçı kayıpsız kapatabilirdik ama özellikle ikinci 45 dakikadaki mücadelemiz... O puan belki de bizi şampiyon yapacak. En azından bugün baktığınızda liderliği korumuş olduk." ifadelerini kullandı.





- Altay cephesi





Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar da güzel maç izlettikleri için iki takım oyuncularını kutladı.

İlk yarı bütün riskleri alarak geriye düştükten sonra ön tarafta oynamayı tercih ettiklerini aktaran Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Bunun neticesinde de 2 gol attık. İdmanlarda çalıştığımız golleri bulduk. İkinci yarıda aynı oyunu devam ettirdik. Üçüncü golü de bulduk ama ondan sonra anlamsız, pozisyon vermeden yediğimiz bir gol, 3-2'den sonra tabii ki ister istemez baskı yiyecektik. Bu da normaldi ama o anda hakem devreye girdi. Hakemlerle ilgili çok konuşmuyorum ama direkt sonucu etkiliyorlar. Bazı şeyleri de konuşmam gerekiyor. Lütfen üzerilerine alınmasınlar ama son haftalar yaklaşıyor, biraz daha dikkatli maç yönetirlerse... Yani belki penaltı olabilir, 7 dakika neyin uzatması onu bilmiyorum ama oyuncumu niye atıyorsun. Hiçbir şey yapmadı, fiili bir hareketi yok. Maçın direkt sonucuna etki etti. Kazanabilirdik ama bir puan da çok değerli burada."