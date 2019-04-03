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Maçın ardından

- Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak:- "Daha da iyi bir sonuç alabilirdik. Son dakikalarda üstelik 10 kişiyle bir gol atarak ve son 3 dakikayı 9 kişi oynayarak, 1 puanı kurtarmış bulunuyoruz"- Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç:- "Rakiplerin kaybettiği bir süreçte biz 3 puanla çıkacaktık. Dolayısıyla çok üzgünüm"

03 Nisan 2019 Çarşamba 20:31
Maçın ardından


BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, son dakikalarda gol bularak 1 puanı kurtardıkları için oyuncularını kutladı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın hakemlerini tebrik eden Bulak, "Ümit Öztürk hoca inanılmaz bir maç yönetti, iki kırmızı kart görmemize rağmen. Ama kaleci Vukovic'in hareketini bir parça yanlış anladı. Çünkü rakip kaleci çok yere yattı. Biz golü atınca buna bir mizansen yaptı, kendini yere bırakarak ayağını gösterdi. Bunu yanlış anladılar, yabancılar kendini anlatamıyor." diye konuştu.

Giray Bulak, Giresunspor'u da kutlayarak, "Kazanabilirlerdi. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. 1-0 veya 2-0'a razı değildik yani öyle bir oyun oynadık. Oyunu birinci dakikadan 90. dakikaya kadar forse eden bir Balıkesirspor vardı. Bir oyun felsefemiz var. Daha da iyi bir sonuç alabilirdik. Son dakikalarda üstelik 10 kişiyle bir gol atarak ve son 3 dakikayı 9 kişi oynayarak, 1 puanı kurtarmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.


- Kılıç: "Tam kazandık derken golü yedik"


Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise kazanabilecekleri bir maçtan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Kılıç, ilk yarı her iki taraf için durgun bir oyun oynandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"İlk yarı Balıkesirspor'un bir tık daha üstünlüğü gözükse de iki taraf için de daha yavaş daha temposuz bir oyundu. İkinci yarı iki takım da kazanmak için önemli hamleler yaptı. Saha içerisinde oyuncuların kazanmak üzere girişimleri olumluydu. İki taraf da gol pozisyonlarına girdi, kaybedebilirdik de kazanabilirdik de. Tam kazandık derken bir duran top, korner vuruşundan ikinci toptan golü yedik. Çok ihtiyacımız vardı gerçekten, çok büyük bir moral ve çok büyük artıya geçecektik. Rakiplerin kaybettiği bir süreçte biz 3 puanla çıkacaktık. Dolayısıyla çok üzgünüm. Tam maç bitti derken, iç saha oyunları başarılı bir takımla beraber kaldık üzgünüm."


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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 20:31
  1. Balıkesirspor BALTOK
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