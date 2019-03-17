AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-1 yenen Abalı Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, hedefe ulaşmak için zorlukları aşmak zorunda olduklarını söyledi.

Yücel İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligin giderek zorlaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Haftaya lider girmiştik, lider bitirmek istiyorduk. Maça ilk 15 dakika iyi başlamadık. Rakibimize birkaç pozisyon da verdik. Ama ondan sonra güzel bir oyun oynadık ve golleri bulduk. Skor 3-0 oldu, daha farklı olabilirdi. Maçın skoru da oyunu da istediğimiz şekle dönüştü. İkinci yarıda da çok pozisyonlar bulduk. Ama rakibimizin golünden sonra biraz zorlandık. Maçı da pozisyonlar bularak bitirdik. Böylesine zorlu bir günde, rakibimizi geçmemiz bizim adımıza çok iyi oldu."

İldiz, 8 tane final maçlarının olduğunu vurgulayarak, "Bugün kazanarak küçük bir avantaj yakaladık ama henüz hiçbir şey bitmiş değil. Çok zorlu ekipler var. Üstteki takımlarla oynarken zorlu olacağını biliyoruz ama alttaki takımlarla oynarken 3-0’dan sonra maç sıkıntıya girebiliyor. Hedefe ulaşmak için zorlukları aşmak zorundayız." diye konuştu.





- Yusuf Şimşek: "Bu maçı unutmak zorundayız"





Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise bu şekilde kaybedeceklerini hiç aklına getirmediğini söyledi.

İlk yarıda yapılan bireysel hatalardan dolayı goller yediklerini aktaran Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu maçı unutmak zorundayız. Neticede bu ligin lideri olan bir takımla oynadık. Bu maç bizim için geride kaldı. Artık önümüze bakmak zorundayız. Başka da şansımız yok. Zaman daralıyor. 18 günlük bir ara var. Burada hatalarımızdan ders alıp önümüze bakmak istiyoruz”