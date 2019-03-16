



İSTANBUL (AA) - Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçta iyi oynadıklarını ancak istedikleri sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Tuna, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, rakiplerine karşı orta sahayı iyi kapattıklarını belirterek, "Baskıyı iyi gerçekleştirdik. Gol atabileceğimiz pozisyonları ilk yarıda değerlendiremedik. İkinci yarıya gol yiyerek başlamamız üretkenliğimizi sınırladı." dedi.

Oyun disiplininden kopmadan mücadele ettiklerini kaydeden Tuna, "Hem kanatlardan hem merkezden ataklar yapmaya çalıştık. Bu zaman zaman oldu. İkinci yarıda rakibin kaleyi bulan tek şutu gol oldu." ifadelerini kullandı.

Ligde kalan 8 maçta iyi sonuçlar alabileceklerini anlatan Tuna, "Önümüzde 24 puan var. Takımımın iyi sonuçlar alabileceğini biliyorum. Göztepe, kalan 8 haftada ligi en iyi yerde bitirecek takımdır. İyi fikstürümüz var. Kenetlenen bir camia var." diye konuştu.



