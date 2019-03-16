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Maçın ardından

Birevim Elazığspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar:"Maç 1-0 devam ederken son dakikada bulduğumuz pozisyonu değerlendirsek 1-1 de bitebilirdi"- Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat:"İkinci ve üçüncü golü bulsak oyun çok başka yerlere giderdi. Skor haricinde memnun olduğumu söyleyemem"

16 Mart 2019 Cumartesi 18:04
Maçın ardından

ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında karşılaştığı Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olan Birevim Elazığspor'un teknik direktörü Serhat Gülpınar, "Maç 1-0 devam ederken son dakikada bulduğumuz pozisyonu değerlendirsek 1-1 de bitebilirdi." dedi.

Gülpınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi.

Maçtan önce ve oyunun hemen başında bir oyuncu değiştirmek zorunda kaldıklarını anlatan Gülpınar, şunları kaydetti:

"Takım düzenimiz, sahaya dizilişimiz fark etti açıkçası. Mevkisi olmayan oyuncuları farklı mevkilerde oynatmak durumunda kaldık. Zaten kadro derinliği açısından derin bir kadromuz yok. Saha içinde bunu bazen hissettik ama oyuncularım gerçekten sahada iyi mücadele ettiler, ellerinden geleni yaptılar. Maç 1-0 devam ederken son dakikada bulduğumuz pozisyonu değerlendirsek 1-1 de bitebilirdi."


- Ümit Özat: "7-1, 8-1 bitecek maç 2-0 bitti"


Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat ise takımının oyunundan memnun olmadığını belirtti.

Daha farklı bitecek bir maçtan neredeyse 1 puanla ayrılabileceklerini ifade eden Özat, "Bugün çok farklı bitecek maç, son paslardaki ciddiyetsizlik yüzünden gerçekleşmedi. Belki rakibin son dakikada bulduğu pozisyon gol olsa 2 puan bırakıp gidecektik. Bugün kaçırdığımız pozisyonlar var. İkinci ve üçüncü golü bulsak oyun çok başka yerlere giderdi. 7-1, 8-1 bitecek maç 2-0 bitti. Skor haricinde memnun olduğumu söyleyemem." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:04
  1. Adana Demirspor
  2. Birevim Elazığspor
  3. Serehat Gülpınar
  4. Şanlıurfa GAP Stadyumu
  5. Ümit Özat

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