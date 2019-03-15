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Maçın ardından

- Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa:"Beklemediğimiz ve istemediğimiz bir sonuçla karşı karşıyayız. Sadece maçı izlemiş olan birisi bu skoru tahmin etmez"- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:"Rakibin baskılı oynayacağını biliyorduk. İstediğimiz şey, topa sahip olarak baskıyı kırmaktı. Topa sahip olduğumuz süre içinde de gol bulduk"

15 Mart 2019 Cuma 22:44
Maçın ardından


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Altınordu’ya 4-2 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, öne geçtikleri maçı, pozisyonları iyi değerlendiremedikleri için kaybettiklerini söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirtti.

Taraftarları önünde 3 puan almak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade eden Çapa, "Beklemediğimiz ve istemediğimiz bir sonuçla karşı karşıyayız. Oyunu değerlendirecek olursak, sadece maçı izlemiş olan birisi bu skoru tahmin etmez. Rakibimizin kontratakta iyi olduğunu biliyorduk. Oyuncularımızla bunu paylaşmıştık. 1-0 öne geçtik ama kısa sürede Altınordu beraberliği yakaladı. Üç puana çok ihtiyacımız olduğu için duygularımızı ön plana çıkararak oyun disiplininden koptuk." diye konuştu.

İkinci yarıda takımın isteğinin arttığını vurgulayan Çapa, şunları söyledi:

"Bir takımın maçı kazanması için bütün unsurlar vardı. 4-5 net gol pozisyonu var ve 14 -15 duran top kullandık. Son yarım saat bize gelecek adına ümit verici. Karşımızdaki takım çok iyi bir takım. Buna rağmen iyiydik. Şimdi bunu tamamen geride bırakacağız. Önümüzde 8 hafta var. Bu 8 hafta final havasında geçecek. Tabii ki eleştiriler olacak, bu normal. Bize olan eleştiriyi yadırgamıyorum. Onun içinden almam gerekenleri alıyorum. Ama oyuncularımıza yapılan eleştiriyi kabullenemiyorum. Bence çok büyük haksızlık. Haftalardır sakat olan oyuncu için 'neden yok' diyorlar. Biz bu ligi bu arkadaşlarla bitireceğiz. Bizim çocuklarımıza tabii ki sahip çıkıyoruz ama diğerleri de bizim çocuğumuz."


- Eroğlu :"Rakibin baskılı oynayacağını biliyorduk"


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Eskişehirspor'un taraftarıyla ve atmosferiyle çok büyük bir takım olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Eskişehirspor’un da yakın zamandaki haftalarda skor anlamında kendisini yansıtamaması, bizim çıkış aramamız, geçen hafta kazandığımız İstanbulspor maçı, bugünü aslında bizim için çok daha değerli kıldı. Maçın başlangıcını iyi yaptık. Rakibin baskılı oynayacağını biliyorduk. İstediğimiz şey, topa sahip olarak baskıyı kırmaktı. Topa sahip olduğumuz süre içinde de gol bulduk." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 22:44
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