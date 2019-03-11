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Maçın ardından

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: "İkinci yarıdaki oyunumuz maalesef üç puana yetmedi"- Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: "Çok zor şartlarda oyuncu kadrosu anlamında ilerlemeye çalışıyoruz"

11 Mart 2019 Pazartesi 23:32
Maçın ardından

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'la 0-0 berabere kalan Abalı Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, ikinci yarıdaki oyunun üç puana yetmediğini söyledi.

İldiz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligde bugün bütün gözlerin bu maç üzerinde olduğunu, rakiplerinin doğal olarak kendilerinin puan kaybetmesini beklediğini belirtti.

Elazığspor maçı sonrası hafta içinde çok talihsizlikler yaşadıklarını dile getiren İldiz, şöyle konuştu:

"Takım kaptanımız Mehmet Akyüz antrenmanda sakatlandı, dün sadece bir ter idmanı yaptı. Ziya Alkurt 40 derece ateşle yattı. Burak Çalık ayağında çekme olduğundan birkaç gün antrenmana çıkamadı. Kehinde iki gün antrenmana çıkamadı. Bütün bunlara baktığınız zaman hepsi ön tarafta oynayan arkadaşlarımızdı. Bu nedenle gerçekten biraz zor durumda kaldık ama kazanma adına her şeyi yapan bir takımla sahaya çıkmaya çalıştık. İlk yarıdaki kadro biraz daha rotasyonlu bir kadro idi, zorunlu olarak. İlk yarı biraz dengeli gitti. Çok da istediklerimizi yapamadık. Rakibe de yaptırmadık ama çok da istediğimizi oynayamadık."

"İkinci yarıda gerçekten Denizlispor gibi oynadık." diyen İldiz, "Oyunun son saniyesine kadar maçı kovaladık. Sonuç olarak özellikle ikinci yarıda lider gibi oynadık. Lideriz şu anda. Ligi lider bitirmek istiyoruz. Biraz daha birlikte oynamamız, saha içi ve saha dışı birlikteliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Çünkü çok geniş bir kadromuz yok diğer takımlar gibi." ifadelerini kullandı.

Taraftara teşekkür eden İldiz, "Hakikaten her zaman olduğu gibi çok desteklediler. Ama ikinci yarıdaki oyunumuz maalesef üç puana yetmedi. Olur bu tip müsabakalarda, çok sorun değil ama niyet önemli. Çok istedik, çok istedik... Bu nedenle 9 final maçımız kaldı, devam ediyoruz. İkinci yarının zorlu geçeceğini biliyoruz. Herkesin bir hedefi var. Bütün takımlar için her müsabaka zor. Şampiyon olmak istiyorsak bu zorlukları aşmak durumundayız." şeklinde konuştu.


- Ümraniyespor cephesi


Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek de, Denizlispor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Biz hem kupada hem ligde çok zor şartlarda oyuncu kadrosu anlamında ilerlemeye çalışıyoruz. Yarı finale kadar gelince bu yükü üzerimizde hissetmeye başladık. Çünkü aynı oyuncularla oynuyoruz, aynı şekilde devam ediyoruz. 60. dakikadan sonra fiziksel olarak rakibimiz daha üstün pozisyona geçti. Başka bir seçeneğimiz yok. Dar bir kadro ile mücadele ediyoruz. Netice itibarıyla artık belli bir dakikadan sonra gol yememe pozisyonunu sürdürdük ve maç berabere bitti. Denizlispor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."



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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 23:32
  1. Abalı Denizlispor
  2. Maçın ardından
  3. Ümraniyespor

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