



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Atiker Konyaspor'u 3-2 yendiği maçta, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden gurur duyduğunu söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle taraftarların yönetim kuruluna ve kendisine yönelik tepkileriyle ilgili açıklamada bulundu.

"Kimseye namussuzluk yapmadık." diyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşimizi iyi yaptık. 'Yok tazminat, yok para peşinde' yorumları... Ayıptır, ahlaksızlıktır. Gitmem çok kolay, başkanla kavga ederim. Paramı aldım, verdim ne konuşuyorsunuz. Olmayan şeyleri konuşup kargaşa yapmayın. Ben giderim zaten. Kulübüm de var, ortada kalmıyorum. Sıradan insan da değilim. Tazminat yok, başkan da söyledi."

Taraftarların tepkisine saygı duyduğunu kaydeden Güneş, "Takım iyi oynuyor, oyuncuya olumsuz etkide bulunuyorsa sıkıntısını ben çekerim. Buraya taraftar sevsin diye gelmedim. Taraftarların çoğunluğunun da sevdiğini biliyorum. Acıyı da sevinci de paylaşan takım değil miydik? Süleyman Seba'dan, Hakkı'dan, Şeref'ten bahsediyoruz. Bu kavgalarla büyüklüğümüzü kaybediyoruz. Beşiktaş camiasının buna izin vermemesi lazım. Bağırdılar da ne oldu? Yarın tribünden aşağı inse ne olacak? Ben gitsem de düzelmez." ifadelerini kullandı.

Kendisinin namussuzlukla suçlandığına dikkati çeken Güneş, "Para mı çalıyorum? Bu oyunu bırakın. Taraftar nezdinde her türlü tepkiyi saygıyla karşılıyorum. Kişiliğimi, onurumu zedeleyecek hiçbir şeyi hak etmedim. İstifa ettiğimi söyleyenler, para kovaladığımı söyleyenler; istifa isteniyorsa size vermem ki, başkan orada." değerlendirmesinde bulundu.





- Tribünleri alkışlaması





Maç sonrası tribünleri alkışlamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, şunları söyledi:

"Duygularım, tepkilerim, kızgınlıklarım olabilir ama hata yapma hakkım yok. Büyük bir kurumun başındayım. Acılarım var, hiç paylaşmadım. Oyuncuların duygularına bakın. Ne yaptılar, ellerinden geleni yaptılar, savaştılar. Korkum seyirciyle kopuşun olması. Bunu düzeltemezsiniz. Ben onların ortasında olup, tribünleri selamlamalarını düşündüm. Bu oyuncuların hepsi gidecek mi, bu travmayı görmeyecek mi? Hoca dümen çeviriyorsa görürler, öyle bir şey olmadığını da biliyorlar. Bu camianın parçalanmasına izin verilmemeli. Bu takımı yolda bulmadım. Başkan çile çekerek geldi."

Başkan Fikret Orman'ın soyunma odasına gelmesine değinen Güneş, "Başkan kulübü seviyor, kulübün ekonomisi için uğraşıyor. Takımda moral bozukluğu olursa destek vermeye çalışıyor. Başkanın niyeti takımı bir arada tutabilmek." diye konuştu.

"Beşiktaş için ne yapabiliriz diye kalıyorum." değerlendirmesinde bulunan Güneş, "Gitmem sonrası bir hoca gerekiyor, maliyeti var. Yönetim var, kongresi var. Duruşumda sıkıntı yok. Tepkilere rağmen sevgiyi hala devam ettiriyorum. Gülü seven dikenine katlanır. Bazen diken ben oluyorum. Gelmemi istemeyen yöneticiler vardı, şimdi gitmeyeyim diye yönetime saldıranlar var. İstifa edecekmişim, bana mesajlar geliyor, 'sakın ha' diyenler var. Şimdi gitmiyorum. Gitsem 'bırakıp kaçtı' diyecekler. Ben buradayım. Şu günkü heyecanımla haftaya olacak heyecanım değişmeyecek." ifadelerini kullandı.





- "Karius konusunda sıkıntılarımız var"





Alman kaleci Loris Karius'un performansına değinen Güneş, şunları kaydetti:

"Karius konusunda sıkıntımız var. Şu anda Tolga olsaydı direkt oynatırdım. Karius'un duygusal kırılma yaşadığını düşünüyorum. Çocuğun da şansızlığı var. Karius tutmuyor. Heyecanı, coşkusu donuk. Kaleci olarak da eksikleri olabilir ama alınmış, bitti. Artık konuşmak yerine bu sezonu Karius ve diğerleriyle kapatacağız. Bu oyuncular bizim oyuncularımız. Yeni gelecek hoca da bunlarla devam edecek. Bu sıkıntılarla yaşamayı öğrenmek zorundayız."





- Maç değerlendirmesi





Karşılaşmayla ilgili görüşlerini aktaran Güneş, oyuncuların ellerinden geleni yaptığını belirterek, "Oyuncularımın oyunundan ve karakterinden gurur duydum. Keyifle, coşkuyla oynadılar. Üç gol attılar, daha fazla atabilirlerdi. Az pozisyon verdik, yine de iki gol yedik." diye konuştu.

Yine bireysel goller yediklerini vurgulayan Güneş, ikinci yarıda düşüş yaşadıklarını dile getirdi.

Arnavutluk ve Moldova maçlarında A Milli Takım'ın başında yer alacak Güneş, kadroyla ilgili kararını 15 Mart Cuma günü açıklayacağını ve bu konuda herkesle görüştüğünü ve fikirlerini aldığını sözlerine ekledi.

Şenol Güneş'in basın toplantısındaki neşeli hali dikkati çekti.











