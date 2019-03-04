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Maçın ardından

- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Elimizdeki kadroyla en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz"- "Oyuncuların iyi niyetlerinden, fedakarlıklarından hiçbir şüphemiz yok"- "UÇK, Türk futbolunda son 4 yılda oluşturulmuş ucubedir"

04 Mart 2019 Pazartesi 23:28
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, takımda yorgunluk olduğunu söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Futbolda böyle şeyler oluyor. Ligin ilk yarısında 2-0'dan 4-2 almıştık. İkinci yarı oynadığımız futbol yakışmadı ama takımda belirgin bir yorgunluk emaresi var. Ligin 26. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından sonra ara olacak. O sürede toparlanma şansımız var. Sakatların da döneceğini tahmin ediyorum." dedi.

Oyuncularına fazla bir şey söyleyemediğini dile getiren Ağaoğlu, "Onların da ellerinden gelen gayreti fazlasıyla gösterdiklerini hepimiz biliyoruz. Bu sene böyle geçecek. Sezon başında da söylediğim gibi, zirvenin içinde Avrupa kupalarını kovalıyoruz ve elimizdeki kadroyla en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.


- "Oyuncuların iyi niyetlerinden hiçbir şüphemiz yok"


Kasımpaşa'nın ikinci yarıda Trabzonspor'u sahasına hapsettiğini kaydeden Ağaoğlu, "2-0'dan 2-2 hoş bir sonuç değil. Yine bizi bütün bir hafta üzüntülü geçirtecek bir sonuç. Oyuncuların iyi niyetlerinden, fedakarlıklarından hiçbir şüphemiz yok. Ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Kasımpaşa da diken üstünde. Hocaları hastaneye kaldırılmış. Onun da vermiş olduğu bir etki var. İkinci yarı bizi sahamıza hapsettiler. Onları da tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri sürede 450 milyon lira ödeme yaptıklarını aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Geldiğimizden beri 10 ay içinde 450 milyon lira ödeme yaptık ama borç hala aynı yerde duruyor. UEFA'da kupalara katılmamıza engel teşkil edecek dosyaları son dakikada da olsa bugüne kadar temizledik. Henüz kendi dönemimizle alakalı borç ödememiz yok. Futbolcu ödemelerini ve geçmişten kalan borçları temizlemeye çalışıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) hazırladığı, Kulüpler Birliği Vakfının da destek verdiği yeni lisans talimatı devreye girerse, en azından bundan 2-3 sene sonra Süper Lig'deki hiçbir kulübün bu ve benzeri sıkıntılarla karşılaşacağını zannetmiyorum. Çünkü önlem önceden alınmış olacak."


- "UÇK, Türk futbolunda son 4 yılda oluşturulmuş ucubedir"


Bordo-mavili takımın kadro dışı kalan kalecisi Onur Kıvrak'ın Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna (UÇK) başvuruda bulunduğunu sözlerine ekleyen Ahmet Ağaoğlu, "Başvuru doğru. Hukukçuların söylediği kadarıyla, anlaşmaya aykırı bir başvuru. UÇK ile ilgili Anayasa Mahkemesinin kararı var. O yüzden herkes acele ediyor. Çünkü UÇK'ya bu kapıdan giren dosya, öbür kapıdan yıldırım hızıyla çıkıyor. Ne hikmetse hep belirli isimler etrafında dönüyor. UÇK, Türk futbolunda son 4 yılda oluşturulmuş ucubedir. Anayasa Mahkemesi kararıyla toprağa gömülecek. Çok enteresan ve ilginç bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 23:28
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