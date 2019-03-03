



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, oyuncularının 3 puanı alabilecek bir futbol ortaya koyduğunu söyledi.

Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın çok dengeli bir şekilde başladığını belirterek, "Maç öncesindeki veriler, her iki takımın da 3 puana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Dengeli bir oyunla başlarken, 1-0 öne geçmek moral açısından bizi çok yukarı taşıdı." dedi.

Maçında ilk yarısında kontrolün kendilerinde olduğunu dile getiren Özdilek, "İlk devre oyunun büyük bölümünü kontrol ettik ve Feghouli'nin şutu dışında rakibin pozisyonu yoktu. Tempolu oynadığımız ve rakibi geriye koşturduğumuz zaman, farkımızı daha çok ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Özdilek, maçında ikinci yarısında basit top hataları yaptıklarını aktararak, "İkinci yarının 15 dakikalık kısmında çok basit hatalarla top kayıpları yaptık. Özellikle orta sahadan çıkışlarda doğru oyuncuyu tercihi etmememiz, bizi kendi yarı alanımıza hapsetti. Durum 1-1 oldu ama sonra tekrar uyandık. 60. dakikadan sonra rakibin üzerinde bir oyun ortaya koyduk. İstatistiklere baktığımız zaman, 6 kilometre daha fazla koştuk ama son vuruşlarda belki bir metre aşağıdan vursak, şimdi daha farklı şeyler konuşuyor olurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Takımının baştan sona çok istekli oynadığını vurgulayan Özdilek, "Gönül isterdi ki oyunun bu coşkusunu 3 puanla taçlandıralım ama başaramadık. Ligin sonu yaklaştıkça her maç bizim için kıymetli. 1 puanı cebimize koyduk ama 3 puanı da alabilirdik. Şu ortamda kaybetmemek çok önemli. Hem oyuncularımı hem de seyircimizi tebrik ediyorum. Futbol bu atmosferde oynanınca çok güzel." şeklinde konuştu.

Maç esnasında dizinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Egemen Korkmaz'ın durumuna değinen Özdilek, "Egemen devre arasında çıkacaktı ama ciddi fedakarlık gösteriyor. Aynı zamanda Rashad Muhammed'in de kolunda problem var. Bazen devşirme oyuncuları farklı yerlerde oynatmaya çalışıyoruz çünkü takımın kadro derinliği çok geniş değil." diyerek sözlerini tamamladı.



